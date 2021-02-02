調查指半數企業未為員工提供團體醫療保險

滙豐保險指，中小企佔全港企業總數98%，惟滙豐於去年4月進行的僱員福利調查顯示，僅49%及15%僱主提供團體醫療及團體人壽保險福利，38%僱主無提供任何相關福利。

調查同時顯示，對於無提供團體醫療保障的僱主而言，成本考慮和公司規模小是最主要的兩大障礙；而在無提供團體人壽保障的僱主中，成本及認為僱員已自購人壽保險保障是最主要的兩項障礙。

滙豐保險推出「滙豐保險全方位僱員福利」數碼化方案，提供團體人壽和醫療計劃，每年保費最低分別每人22元及1,250元，保障額每人最高500萬元，適用於僱員人數少至2人的企業。滙豐保險香港行政總裁文德華表示，持續的疫情令公眾對健康、保健的關注程度提升至最高水平，預計本地企業對團體醫療及人壽保險的需求在疫情後將進一步增加。

方案亦設有數碼平台，用戶可於網上或利用流動設備管理可享的健康保障福利及理賠事項。該公司已向滙豐及恒生員工試行有關方案，試行三個月內已透過數碼方式服務逾2萬名用戶，處理超過2.6萬次的電子理賠。

文德華表示，計劃在市場具競爭力，認為中小企能夠負擔，冀新推出的方案可提高本港團體保險的滲透率。