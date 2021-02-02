散戶是煙幕？GameStop之亂疑是對沖基金同業之爭

外媒報道，GameStop之亂事件中，沽空機構慘遭挾淡倉而損失慘重，外界普遍解讀此為美國散戶的勝利，但以沽空中企聞名的渾水公司(Muddy Waters)創辦人Carson Block懷疑，這次事件並非出自散戶之手，而是對沖基金同行間互相廝殺的行動。

報道引述Block表示，GameStop等股票上漲的行為，在他看來，拋物線走勢不太像Reddit散戶能驅動的行情，而像是對沖基金針對其他對沖基金的挾淡倉行為，目前這是一個未經證實的理論，但如果其猜測是正確的話，那麼上周歷史性的散戶起義，不過是對沖基金之間戰爭的煙幕。

據講，這場「戰役」的輸家，可能包括Melvin Capital Management和楓樹資本(Maplelane Capital)、綠光資本(Greenlight Capital)和文藝復興科技公司(Renaissance Technologies)等公司。

現在還不清楚誰是贏家，惟他表示，在GameStop狂潮出現前數周，渾水公司其GSX Techedu股票就淪為挾淡倉受害者。因次事件以及類似情況，他僱用一名專職交易員監視股票期權市場並調整頭寸，更主動地管理風險。他又提到，聯儲局注入過多的流動性，導致過多的信貸延伸和過多的槓桿作用，當泡沫破裂時，金融市場被高估，小投資者將受到傷害。