全球貨櫃直撲中國　恐威脅全球食品價格

由於中國內地工業生產活動蓬勃，出口貿易量增加，造成海運業者面臨如「缺櫃」，或是寧願「空櫃」前往內地，以求趕快載貨等問題。外電報道，此現象已造成全球食品貿易出狀況，最危險的情況是讓部分食品價格上揚。

報道引述貿易商IM-EX Global物流主管Steve Kranig指出，過去他們每周都會從泰國載運8至10個貨櫃的稻米前往洛杉磯，以滿足客戶，但是現在他們每周只能載運兩至三個貨櫃，而在製糖產業高踞世界第二的印度，今年1月出口7萬噸糖，只剩下去年的五分之一。

普遍使用於即溶咖啡、世界最大羅布斯塔咖啡生產國越南，該國第二大咖啡出口商Simexco Dak Lak表示，去年11月、12月的出口下跌兩成以上。世界第二大豆類生產國加拿大，該國物流商WTC Group表示，現在載貨的時間從過去的3天縮短為7小時，根本沒辦法將所有農作物都出口。此外，由於內地堅持嚴格檢疫冷凍產品，導致世界各地的急凍食品供應鏈備受威脅，還有疫情捲土重來，也在威脅港口運作所需的勞動力。

受此影響，去年12月白糖價格已衝上3年新高，報道引述美國豆類及穀物組織Specialty Soya and Grains Alliance執董Eric Wenberg表示，接下來可能輪到對豆腐及豆漿有龐大需求的亞洲地區。

不過，國際穀物理事會(IGC)官員Arnaud Petit表示，全球食品上漲可能不是全面性的，因為多數食品依然是散裝貿易，只有透過貨櫃裝載的食品出狀況，而且全球經濟大受打擊後，企業可能也不太願意將成本轉嫁給消費者。