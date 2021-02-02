金價失守1850美元 道期升百點
2021年02月02日 16:13
東網電視更多新聞短片
美匯指數報90.93；港匯升見7.7523；離岸人民幣(CNH)報6.4665；美元兌日圓報104.97；歐元企1.2075；英鎊見1.3688。金價失守1,850美元。布油報56.87美元，紐油升1%至54.11美元。道指期貨升145點。歐股三大指數高開，漲幅介乎0.92至1.41%。
●市後關注點
-18:00 歐元區第4季國內生產總值(GDP)
●恒生指數全日收報29,248點，升355點或1.23%。國企指數收報11,609點，升154點或1.35%；科技指數收報10,078點，升210點或2.16%。主板成交2,255億港元。京東飆5.49%；阿里放榜前做好，升3.5%；騰訊升1.75%；美團創新高，收漲1.02%。https://bit.ly/2La0LrT
-傳京東物流計劃月內提交香港IPO申請。
●滬綜指升28點，酒股漲逾3%。https://bit.ly/3rcURWf
●中澳經貿戰誰是輸家？誰在重複特朗普的失敗？https://bit.ly/3oAGMQZ
●俄羅斯經濟去年萎縮3.1%，11年來最差。
●宅經濟改變競爭格局，任天堂面臨三大挑戰。
●花旗料3月初白銀價格將見每安士36至38美元。
●低息誘惑！傳Apple將發行債券集資逾千億元。
●散戶搶白銀價格急飆，芝商所調高保證金至18%。
●沽空GME對沖基金1月蝕975億，疑屬同行殘殺？
●澳洲央行維持利率0.1厘不變，符合預期。
●內地六大航空公司去年虧損達千億人幣。
●深圳1月新樓成交8,356宗，按月大升57.1%。
●官媒評企業家，讚馬化騰「改寫移動互聯網時代」，未提馬雲。
●天風國際郭明錤：市場對鴻海集團取得Apple Car訂單過於樂觀。
●諾華誠信料未來1年香港破產率0.21%，涉1.13萬人。
●內房華夏幸福債務逾期，承諾「不逃廢債」。
●23%中小企料香港經濟將改善，四成研縮減規模或精簡架構。