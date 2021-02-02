西門子能源上季賺9.3億元　擬裁7800人轉攻綠色業務

西門子能源周二(2日)宣布，截至去年12月底的第一財季，錄得淨利潤9,900萬歐元(約9.3億港元)，2019同期淨虧損1.95億歐元。期內，收入按年增加2.6%至65.4億歐元。該公司將就能源轉型做準備，將砍去天然氣和電力部門約1/6人力。

西門子能源行政總裁Christian Bruch表示，能源市場正在產生變化，帶給公司機會和壓力。公司的天然氣和電力部門將裁員，預估到2025財年底將刪減7,800個工作職位，包括在德國3,000個和美國1,300個；裁員中大約有3/4來自於管理和銷售職位。

天然氣和電力部門雇用了4.6萬名人力，員工對投入於天然氣和燃煤發電廠的渦輪機進行製造和維護工作；該部門也在氣候目標下被政府盯上，再生能源發電成本越來越低，導致火力電廠運作時間縮短，部分電廠甚至關閉。

全年展望方面，基於新冠肺炎病毒在本財年沒有進一步的財務影響的假設，西門子能源估計營業收入增長率約在2%至12%範圍內，稅息折舊前獲利率約在3至5%，預估淨收入將明顯增加。