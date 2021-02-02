內地富豪出手「無貨沽空」GameStop　下周五知勝負

美國散戶發動的「佔領華爾街2.0」挾淡倉事件扣人心弦，吸引了來自世界各人的參與。內地媒體報道，目前人在美國的富貴之一、被稱為「中國巴菲特」的步步高集團創辦人段永平透露，數天前「無貨沽空」了100手GameStop(GME)股票，相當於1萬股，下周五（2月12日）到期。

目前GME股價在300至350美元左右徘徊，只要下周五之前該股沒有升到800美元，他就有機會獲得超過40萬美元(約312萬港元)收入。

由於「無貨沽空」可以輸無限，是各類短炒操作中風險最大，故段永平也在自己的評論區反覆提醒「高危操作，不要模仿」。舉例來說，只要GME漲到1,000美元，他就要蝕160萬美元(約1,248萬港元)，而如果漲到1萬美元，他將驚人地狂輸9,160萬美元(約7.1億港元)。

值得注意的是，他之前研究過GME，認為商業模式很差，感覺不久就會出問題。

段永平在網上有30多萬名追隨者，為最受關注的投資名人之一，不少人慕名向他請教美股投資，其每一次操作，都會有人想模仿。事實上，從今次「佔領華爾街2.0」事件可以知道，以個人投資者身份活躍在網絡上的名人與互聯網上的散戶站在一起，對機構投資者來說已成為一股不可忽視的龐大力量。