問題來了！疫情影響家庭經濟　日本青年憂教育差距擴大

新冠肺炎疫情衝擊經濟，部分家庭收入減少，日本青少年擔憂因而導致教育不平等，更有超過半數認為教育差距將加劇。

外媒報道，據Nippon基金會日前針對17歲至19歲1,000名青少年進行的教育不平等調查，有48.9%的受訪者認為有教育不平等問題，51.1%受訪者則認為沒有。調查要求受訪者選擇一個認為造成教育差距的主因，其中家庭經濟狀況佔總數25.3%，。報道指出，從認為教育不平等的受訪者的回答中，顯示家庭的經濟狀況為重要因素。有受訪者表示，在疫情流行期間由於家庭收入減少，若沒有獎學金就無法上大學。

但被問及受訪者是否感到教育不平等時，感到不平等的人中，有31.7%認為這是家庭經濟狀況是主要原因；沒有感到教育不平等的人中，僅19.2%的人認同是主因，兩者相差超過12%。

至於受訪者認為教育差距在將來會否擴大時，51.2%認為會是這種情況，僅9.3%認為不會。在那些可能感到不平等的人中，有67.1%預期差距會增加，表明他們對未來的擔憂。另外，沒有感到不平等的人中，有49.5%回答說他們不清楚差距將如何受到影響。