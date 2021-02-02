1月份工商舖成交507宗　按月跌14%

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據該行統計，今年1月錄約507宗工商舖買賣成交，涉及總金額約80.14億元，相比去年12月減少約14%及8%，但較去年1月則分別大增約2.31倍及1.93倍。

該行認為，工商舖物業減辣加上全球量化寬鬆，以及投資磚頭文化等利好消息刺激下，今年工商舖市場陰霾將過去，但疫情反覆，預計整體工商舖市場第一季會持續整固，至第二季會見轉強。

最新交投數字按月下跌，相信由於今年農曆新年假期靠近，而且防疫及限聚措施多次延長等，影響投資者入市步伐。不過從去年初的變化看來，證明經過一年調整期，現時工商舖市場氣氛起見明顯回暖，前景向好。

各類物業當中，上月僅工廈買賣錄按月上升，而表現較遜色為寫字樓物業，由12月高位約141宗，回落至上月約57宗，跌幅近6成。至於商舖買賣則錄得125宗，較12月份輕微回落約12%。

潘氏表示，至於租賃走勢向好，上月共錄約1,605宗工商舖租務個案，按月增約一成，以按年同期相比，增幅更達約64%。涉及總金額約1.05億元，則較去年12月上升約15%。按範疇分析，情況與買賣市場相反，期內以寫字樓表現最佳，租務交投由12月約391宗，上升至1月約530宗，升幅約35%。