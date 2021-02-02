見風使舵！抖音控騰訊限制用戶分享　涉壟斷行為

騰訊回覆《東網》查詢時表示，暫未收到相關材料，惟騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務，「字節跳動公司的相關指控純屬失實，為惡意誣陷」。

騰訊反駁，字節跳動旗下多款產品，包括抖音通過各種不正當競爭方式違規獲取微信用戶個人信息，破壞平台規則，已被法院多個禁令要求立即停止侵權。字節跳動及相關公司還存在諸多侵害平台生態和用戶權益的違法違規行為，「我們將繼續提起訴訟」。

抖音方面表示，騰訊利用旗下微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。抖音要求法院判令騰訊立即停止這一行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用9,000萬元人民幣。

除了抖音內容分享外，抖音母公司字節跳動早前也控訴騰訊，由於微信開放平台的不開放，字節跳動旗下「飛書文檔」微信小程序已經在審核流程上被阻礙將近兩個月了，在這個過程中，騰訊沒有給出任何回應和理由。

2020年底內地國家市場監管總局出台了《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，對於互聯網平台濫用支配地位行為提出了要求，對壟斷和不正當競爭行為進行規定，強化了市場監管能力。