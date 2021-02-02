平安好醫生：疫情下加大投入　推遲扭虧目標

公司在去年9月底折讓配股，被問及有否併購計劃，她指，配股集資是希望加大投資，並非為進行併購，公司傾向考慮自建發展。不過，若有與公司具協同效應，且好的投資目標，亦會透過併購補充能力，以進入新領域及建立良好的生態，整體會審慎行事。

主席兼首席執行官方蔚豪指，疫情期間，旗下平安好醫生應用程式用戶增長10倍，問診量增長9倍。而中國早前出台的「健康中國2030年」策略，支持行業發展，包括中國藥監局開放網上處方藥物銷售、醫保局推進互聯網醫療服務醫保支付工作等，看好市場發展前景。