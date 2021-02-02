平安好醫生：疫情下加大投入 推遲扭虧目標
2021年02月02日 18:35
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中為主席兼首席執行官方蔚豪；右為首席財務官葉瀾
中國網上醫療平台平安好醫生(01833)公布，去年虧損擴大至9.48億元人民幣(下同)，2019年同期虧損7.33億元。剔除匯率波動和員工期權影響，經調整淨虧損5.16億元，按年收窄25.8%。該公司此前提出2021年為扭虧目標，首席財務官葉瀾表示，在新冠肺炎疫情及政策利好推動下，行業高速發展，公司希望透過戰略升級把握機會，將加大投入，故會推遲扭虧目標，但強調公司具盈利能力，而整體計劃亦與業務計劃匹配。
公司在去年9月底折讓配股，被問及有否併購計劃，她指，配股集資是希望加大投資，並非為進行併購，公司傾向考慮自建發展。不過，若有與公司具協同效應，且好的投資目標，亦會透過併購補充能力，以進入新領域及建立良好的生態，整體會審慎行事。
主席兼首席執行官方蔚豪指，疫情期間，旗下平安好醫生應用程式用戶增長10倍，問診量增長9倍。而中國早前出台的「健康中國2030年」策略，支持行業發展，包括中國藥監局開放網上處方藥物銷售、醫保局推進互聯網醫療服務醫保支付工作等，看好市場發展前景。