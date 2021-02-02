阿里上季按年多賺52%　螞蟻正履行監管要求

期內集團經營利潤為490.02億元，按年增加24%。經調整EBITDA增長22%至683.80億元。 經調整EBITA按年增長21%至612.53億元。

在12月份季度，雲計算業務收入按年增長50%至161.15億元，主要由互聯網、零售行業和公共部門客戶收入的強勁增長所推動。本季度內，由於實現規模經濟效益，阿里雲首次實現了經調整EBITA轉正。

集團表示，2020年11月3日，螞蟻集團宣布暫緩其擬在上海證券交易所科創板與香港聯交所的兩地上市和首次公開募股計劃。由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。目前我們尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，集團將向市場提供更新信息。