市民留港度歲　發展商積極籌備跨年推盤

疫情仍未過去，農曆新年期間市民料須留港過年，發展商亦一改以往「避年」作風，繼續積極籌備跨年推盤，除了新界西北區大型上車盤落實本周六(6日)進行首輪銷售外，市區多盤亦部署新春假期後隨即發售。

帝御·嵐天周六開售281伙 平均呎價1.52萬元

新界上車新盤收票反應理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·嵐天已錄約3,223張入票，地產代理入票佔24張，今再加推56伙的價單，實用面積由202至318方呎，扣除最高折扣優惠後，折實平均呎價15,485港元，折實售會介乎約349.2萬至約549.2萬元，呎價14,051至19,135元。

他指出，最新價單較對上一張價單提價0.7%，暫推價單共涉281伙，折實平均呎價15,215元，同時已發出首輪銷售安排，整批單位落實於本周六正式開售，本周五截止接受認購，首批單位價單市值逾13.68億元。他強調，項目現價仍屬低水，售樓處於新春假期照常開放，農曆新年後料進行第2輪銷售，加推單位具約5%提價空間。

新地何文田Prince Central料月內開售 最細250呎

他認為，去年第四季樓市雖受疫情影響，全年樓價亦只輕微下調，反映樓市需求強勁，而近期雖有小量人士移民放盤賣樓，但買家仍積極接貨，料稍後隨着接種疫苗及將會通關等刺激，今年樓市具上升動力，全年一手交投量可望上升兩成至約1.7萬宗。

新地代理副總經理唐錦江稱，項目只有101伙，主打開放式及一房共有77個，佔逾75%，當中開放式戶實用面積約250至260方呎，一房則約300至350方呎，樓盤部分單位為兩房間隔，亦設小量三、四房戶。

安峯樓書料周內上網 最快下周開價

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，觀塘安峯的樓書正在準備中，有機會於本周內公布，示範單位已屆最後階段，有機會於農曆新年期間開放予公眾人士參觀，屆時將安排2房及3房示範單位，預料最快下周公布首張價單。

該公司銷售總經理陳慕蘭稱，安達臣道新發展區將劃分為4大區域，包括山中公園、岩壁、文娛核心區及住宅社區。集團銷售(市場)總經理岑佩珊指，項目日後將設專線穿梭巴士來往觀塘，同時鄰擬建之全新交通總匯，落成後將設有多條公共交通路線，而現時已有超過20條巴士及小巴路線行經發展項目附近，穿梭往返港九各地。

沙田雲端洋房6802萬元售出 呎價逾2.6萬

豪宅新盤屢錄大額交易。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產旗下沙田九肚雲端，剛售出Sommet 15洋房，實用面積2,610方呎，花園面積582方呎，天台565方呎，成交價6,802.1萬元，呎價26,062元。

傲瀧特色戶終止買賣 即日5224萬原價重售

成交紀錄冊顯示，該單位曾於2019年9月以相同價錢售出，但於今日列明為終止買賣合約，並隨即重新再度獲得承接。

屯門The Carmel洋房3200萬元沽出

中原按揭為LP10推出低息樓按優惠

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，首兩輪銷售反應理想，本周六乘勢推售179伙，截至今午已錄約900張入票登記。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周六首10名經公司購入項目三房戶的買家，可獲贈價值1.8萬元參茸海味福袋優惠。同時亦為該盤推出的按揭優惠，全期按息低至H加1.3厘，亦提供高達貸款額1.2%的現金回贈。

恒基多盤推出新春利是優惠

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，農曆新年將至，部門旗下多個新盤推出新春優惠迎接牛年，其中北區高爾夫‧御苑由本周六起更新付款計劃及推出「牛年現金回贈」優惠。而西營盤藝里坊‧2號、西半山THE RICHMOND、北角維峯‧浚匯、鴨脷洲倚南、旺角利奧坊‧曦岸及尖沙咀本木，則推出「新春大利是」，於2月6日至2月28日期間，凡購買指定住宅單位，可獲現金回贈，金額由12,800至48,800元不等。