外區客睇樓兩次　斥980萬購馬灣珀麗灣

二手市持續升溫，平盤陸續被消化，新買家加快入市，馬灣珀麗灣套三房海景戶，外區客睇樓兩次，僅獲減20萬港元，即以980萬元入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島20座高層F室，實用面積約618方呎，套三房間隔，以1,068萬元獲承接，實用呎價約17,282元，新買家為外區換樓客，見新春將至，以及市況暢旺，加快入市步伐買樓自住。

●鴨脷洲深灣軒1座低層G室，實用面積約475方呎，兩房間隔，開價約888萬元，議價後以865萬元成交，實用呎價約18,211元，新買家為外區上車客，原業主於2007年11月以約280萬元購入，轉售帳面獲利約585萬元，物業升值約209%。

●銅鑼灣雋琚錄今年首宗買賣，單位為高層A室，實用面積559方呎，三房間隔，以1,500萬元連租約易手，實用呎價26,834元，新買家屬於長線投資者，以現時月租3萬元計，租金回報約2.4厘。

●北角豪廷峯1座低層A室，實用面積794方呎，三房連工人房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,565萬元承接，實用呎價19,710元，原業主於2015年6月購入上述單位自住，當時作價1,450萬元，持貨近6年至今轉售，帳面獲利115萬元，單位期內升值約8%。

●北角栢景臺2座高層E室，實用面積919方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約2,280萬元承接，實用呎價24,810元，原業主早於1994年6月以980萬元購入自住，持貨近27年至今沽售，帳面獲利1,300萬元，單位期內升值1.3倍。

●鰂魚涌太古城天山閣低層E室，實用面積582方呎，兩房間隔，望內園景，以1,088萬元交吉易手，實用呎價18,694元，新買家屬於用家，原業主於2007年6月以370萬元買入，持貨14年帳面獲利718萬元，單位升值約194%。

●西灣河嘉亨灣6座中層E室，望海景，兩房間隔，實用面積約527方呎，以月租約24,000元放盤約1個月，獲同區客接洽，雙方議價後減價約3,000元或約12.5%，以約21,000元租出，實用呎租約39.8元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●筲箕灣形薈2座低層A室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望山景，今年1月以25,000元放租，至近日以22,000元租出，減價3,000元或約12%，實用呎租約41元，該盤1月共錄得5宗租賃成交，現時放租單位的月租叫價由15,000元起。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天6座低層F室，實用面積494方呎，兩房間隔，吸引外區客承接，議價後減13萬元，以842萬元售出，實用呎價約17,045元，原業主於2017年7月斥資約710萬元購得，轉手帳面獲利132萬元，升值約19%。

●長沙灣昇悅居1月錄12宗二手買賣，按月增5倍，其中5座高層D室，望園景，兩房間隔，實用面積約378方呎，以750萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價22萬元，以約728萬元成交，實用呎價約19,259元，新買家為首置客，睇樓1次後入市。

●長沙灣星匯居1座高層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，最初開價850萬元，放盤2個月，累減萬32元，以818萬元易手，實用呎價15,670元，原業主於2009年1月以407.3萬元買入，持貨12年沽貨帳面獲利410.7萬元，單位升值逾1倍。

●奧運站帝柏海灣5座低層A室，實用面積673方呎，套三房間隔，望街景，議價後以1,282萬元成交，實用呎價19,049元，新買家見區內樓價於靜市下亦未有大調整，決定不再觀望，議價後承接單位。

●牛池灣曉暉花園2座中層E室，實用面積709方呎，三房間隔，吸引外區換樓客承接自用，議價10日，終以915萬元成交，實用呎價12,906元，原業主於2004年12月以328萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約587萬元，升值近1.8倍。

●啟德龍譽2A座高層F室，三房間隔，望內園及海景，實用面積約926方呎，以約41,000元放租2個半月，吸引區內客洽詢，議價後減價10,200元或近25%，以30,800元租出，實用呎租約33.3元，新租客為一家四口，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●馬灣珀麗灣15座高層D室，實用面積約774方呎，套三房連工人套房間隔，享全海景，外區換樓客睇樓2次即決定入市，原業主早前開價約1,000萬元放盤，雙方議價後終以980萬元成交，實用呎價約12,661元。

●青衣2月速錄買賣，單位為美景花園10座中高層E室，實用面積432方呎，叫價600萬元，經買家議價後，上月減至580萬元，再經一輪討價還價後，最終進一步減至536萬元沽出，實用呎價12,407元，共減64萬元或11%，新買家為區內分支家庭，睇樓1個月後承接。

●荃灣御凱最近兩個月交投有所加快，去年11月未有錄得成交，12月錄得2宗，今年1月則錄得3宗成交，其中2座極高層C室，實用面積728方呎，套三房連多用途房間隔，享海景，減價20萬元，以1,630萬元沽出，實用呎價22,390元，新買家為區內分支家庭。

●屯門公屋田景邨12座高層9室，實用面積485方呎，日前獲一名區內綠表客垂青，加上原業主有意換樓，提供議價空間，最終在未補價第二市場以以260萬元售出，實用呎價5,361元。

●屯門聚康山莊3座高層D室，實用面積447方呎，兩房一廳間隔，獲區外換樓客垂青，累積減價達53萬元，獲新買家以615萬元並一筆過付款購入自用，實用呎價13,758元，原業主於2017年以約467萬元購入，是次轉手帳面獲利約高達148萬元。

●天水圍嘉湖山莊2月首日即錄買賣，單位為景湖居2座中層G室，實用面積547方呎，三房間隔，叫價580萬元，議價後以568萬元沽出，實用呎價10,384元，新買家為外區上車客，睇樓兩日，見市況轉旺，參觀上址後，翌日即還價，見業主肯減價12萬元即拍板承接。

●天水圍慧景軒2座中層G室兩房戶，實用面積544方呎，叫價640萬元，不設睇樓，放盤3個月，終減價至620萬元沽出，實用呎價11,397元，新買家為同區換樓客，為兩隻愛犬換樓，因本身居住屋苑不准養寵物，額外印花稅限期結束即換購上址。

●天水圍居屋天富苑O座高層5室，實用面積650方呎，套三房間隔，累積減價46.2萬元，獲綠表買家於未補價第二市場以473.8萬元購入，實用呎價7,289元，原業主於2016年以約298萬元購入，持貨4年多，轉手帳面獲利175.8萬元。

●元朗錦綉花園J段五街單號屋，實用面積848方呎，議價後以1,070萬元沽出，實用呎價12,618元，新買家為用家，原業主於1996年以250萬元買入，持貨約25年，是次轉手帳面獲利約820萬元離場，單位期內升值近3.3倍。

●元朗PARK YOHO Genova第16A座低層D室，實用面積579方呎，兩房連儲物房間隔，月前開始放盤，區內客考慮不久即決定入市，雙方議價後終以715萬元成交，實用呎價約12,349元，原業主於2017年7月以約654.3萬元購入，是次轉手帳面獲利約60.7萬元。

●粉嶺花都廣場7座中低層F室，實用面積約413方呎，屬「大兩房」間隔，叫價550萬元，減價約4.9%，日前以523萬元交吉形式沽出，實用呎價約12,663元，原業主持貨約5年，帳面獲利約168萬元，物業升值約47%。

●粉嶺名都5座低層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，開價約500萬元，議價後以488萬元獲承接，實用呎價12,979元，新買家為用家，原業主則於2011年以182萬元購入，持貨10年帳面獲利306萬元離場，單位升值約1.7倍。

●粉嶺居屋欣盛苑E座高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價398萬元，日前終以綠表售395萬元，減價3萬元或約0.8%，實用呎價約7,130元，原業主於2001年8月以約82萬元購入，持貨約20年帳面獲利約313萬元，物業升值約3.8倍。

●大埔翠屏花園B座高層8室，實用面積269方呎，一房間隔，原先開價430萬元，放盤2個月，減價15萬元，減幅3.5%，獲用家以415萬元承接，實用呎價15,428元，原業主於2012年3月購入上址，當時作價173.8萬元，持貨近9年至今沽售，帳面獲利241.2萬元，單位期內升值近1.4倍。

●大埔天鑽9座低層B室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望園景，原先以16,000元放租，經議價後減價500元或約3.1%，最後以15,500元租出，實用呎租約30元，業主於2019年1月以約666.8萬元購入，現租出可享租金回報率約2.8厘。

●沙田第一城1月共錄約55宗二手買賣，平均實用呎價約17,306元，其中2座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以560萬元易手，實用呎價17,125元，原業主則於2009年以185萬元購入，持貨12年沽出帳面獲利375萬元離場。

●沙田偉華中心2座中層G室，實用面積297方呎，兩房間隔，日前以560萬元易手，實用呎價18,855元，原業主則於2006年以128萬元購入，持貨15年帳面獲利約432萬元，單位升值約3.4倍。

●馬鞍山曉峯灣畔2座高層F室，實用面積501方呎，兩房兩廳間隔，放盤時叫價740萬元，終獲買家以730萬元承接，實用呎價14,571元，原業主於2015年3月購入上址，當時作價545萬元，持貨近6年至今沽售，帳面獲利185萬元，單位期內升值約34%。

●馬鞍山夾屋雅景臺2座中層C室，實用面積656方呎，四房兩廳間隔，望山景，開價850萬元，放盤2星期，最終以已補價自由市場價828萬元成交，實用呎價12,622元，原業主於2015年2月以645萬元購入上址，當時已補地價， 持貨6年至今將單位轉售帳面獲利183萬元，單位期內升值28%。

●馬鞍山海栢花園6座低層A室，實用面積582方呎，套三間隔，以910萬元易手，實用呎價15,636元，原業主於2002年以234萬元購入，持貨19年帳面獲利676萬元，單位升值約289%。