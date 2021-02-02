網軍發動金融生化大戰！大行估下一目標係...

由視像遊戲零售商GameStop(GME)「挾淡倉」開始的「佔領華爾街2.0」愈演愈烈！除白銀周一(1日)被炒高8%，創8年新高外，「網軍」亦向沽空生化股BioCryst Pharmaceuticals的淡友發動GME翻版的「生化大戰」(BioWar)，刺激股價單日大漲30%至5年新高。德國商業銀行商品研究主管溫伯格警告，美國聯儲局等央行「放水」導致市場充斥資金，泡沫不但於白銀市場形成，未來還可能波及其他商品，甚至其他資產市場。

網上討論區Reddit的投資群組「押注華爾街」(WallStreetBets，WSB)用戶數目已突破800萬，變成「金手指」，周一一篇貼文聲稱BioCryst是「市場上最被低估的股票」後，股價應聲炒高，而一天之內，貼文按讚人次近400，留言評論逾600則。據S3 Partners數字，BioCryst沽空比率約17%或2.59億美元。

此外，散戶炒風亦可能席捲白銀以外的其他商品市場。溫伯格表示，散戶已瞄準白金、鈀金等其他較小的貴金屬，因為這些金屬易於持有，亦容易透過交易所買賣基金(ETF)購買。他又認為，相對於不被看好的小型股及白銀市場，規模較大的黃金市場，受散戶力量的影響料較小，但亦不排除大型商品如石油同樣成為他們的目標。

由於「網軍」壓境，芝加哥商品交易所(CME)宣布由周二(2日)起，把期銀合約的孖展按金要求，由每張1.4萬美元調高至1.65萬美元，拖累紐約期銀周二出現大幅回吐，曾跌6.13%至每安士27.62美元；現貨白銀亦挫4.55%至27.73美元。金價跟隨回軟，紐約期金跌0.76%至每安士1,849.7美元；現貨金價挫0.58%至1,850.05美元。

滙豐證券美國首席貴金屬分析員James Steel料銀價仍然波動，警告最近才湧入市場的買家可能產生厭倦並開始洗倉。美國商品期貨交易委員會(CFTC)署理主席Rostin Behnam發表聲明，稱當局正「密切監察」最近白銀市場的活動，並對市場可能出現欺詐和操控保持警惕。

另邊廂，隨着淡友陸續平倉及散戶轉炒其他市場，GME股價頓失支持，周一收市重挫30.77%，市值蒸發70億美元。據S3資料，GME沽空比率已由上月逾140%，降至53%。沽空機構渾水創辦人Carson Block則淡化散戶力量之說，懷疑GME事件是「行業廝殺」，一些對沖基金聯手向其他對沖基金「挾淡倉」。他又透露，渾水持有的一隻股份早前也被挾，現時已聘請一名全職交易員監察股票期權市場並適時調倉，更積極地管理風險。

因應挾淡倉構成潛在巨大金融風險，美國銀行估計當地證交會(SEC)可能加設沽空上限、徵收短線炒賣稅等措施以遏迎炒風，亦可能加強監察社交媒體，阻嚇操控行為。富瑞則料SEC或要求加強衍生工具的投資教育，並增加部分服務如槓桿及衍生工具的成本。

另外，深受散戶歡迎的交易平台Robinhood周一再獲股東注資24億美元，數天內合共籌得34億美元，較過去成立8年的總和還要多，料有助應付結算公司要求增加抵押品。該平台亦已將客戶買入GME股數的上限放寬至最多20股。

【內地富豪賭GME大冧】

由美國散戶發動的「佔領華爾街2.0」挾淡倉事件扣人心弦，吸引了來自世界各地的人參與。內地媒體報道，目前身在美國的內地富豪之一、被稱為「中國巴菲特」的步步高集團創辦人段永平透露，數天前「無貨沽空」了100手GameStop(GME)股票，相當於1萬股，下周五(2月12日)到期。

GME股價在周一收市報225美元，只要下周五之前該股沒有升到800美元，他就有機會獲得超過40萬美元(約312萬港元)的巨額利潤。

由於「無貨沽空」一旦被挾淡倉，輸錢的幅度可以無限，為各類短炒操作中風險最大，故段永平也在自己的評論區反覆提醒追隨者，這是「高危操作，不要模仿」。舉例來說，只要GME漲到1,000美元，他就要蝕160萬美元(約1,248萬港元)；如果癲見1萬美元，他將驚人地狂輸9,160萬美元(約7.1億港元)。

值得注意的是，他透露之前研究過GME，認為商業模式很差，感覺不久就會出問題，幸而在「佔領華爾街2.0」事件發生前沒有沽空。

據悉，他在網上有30多萬名追隨者，為最受關注的投資名人之一，不少人慕名向他請教投資美股，其每一次操作，皆有人想模仿。事實上，從今次散戶挾淡倉事件可以知道，以個人投資者身份活躍在網絡上的名人與互聯網上的散戶站在一起，對機構投資者來說已成為一股不可忽視的龐大力量。

【南韓股民炒得仲癲】

全球散戶炒風熾熱，更出現美國GameStop(GME)挾爆沽空機構淡倉事件，連帶南韓股民也蜂擁參與湊熱鬧。綜合媒體報道，該國投資者上月買入海外股票的金額創下歷史新高。

據當地證券集中保管結算所(KSD)由2011年起開始每月統計的數據顯示，今年1月南韓散戶與機構投資者買入超過50億美元(約390億港元)的外國股票，金額之高為前所未有。

根據KSD資料，當地投資者持有最近爆紅的GameStop股票總值約2.65億美元(約20.6億港元)。另據外國媒體統計，GameStop不止吸引了美國散戶大量購買，包括南韓、印度、中國在內的全球個體戶也有入場。

就此，高盛資深亞洲經濟分析師Goohoon Kwon提醒，當地有份投資海外股票的散戶之中，其投資組合的美國股票佔比高達80%，屬於風險過高。一旦美股調整10%，他們的三分之一持股都可能會錄得虧損。

事實上，在南韓散戶澎湃洶湧下，當地股市表現相當亮麗，南韓綜合股價指數(KOSPI)在去年勁漲了31%，為全球表現最佳。