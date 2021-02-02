業主趕出貨！維景灣畔劈價200萬　尚譽納米戶4年蝕1%

近期樓市交投暢旺，但樓價未見大幅向上，相反個別業主把握出貨時機，寧願劈價甚至蝕讓套現。當中納米樓繼續「捱沽」，北角尚譽一個開放式單位，僅以400萬元易手，料為項目二手最低做價，單位近4年帳面貶值約1%。另將軍澳維景灣畔相連戶，放盤半年要劈價200萬元才獲承接。

中原林龍南透露，上述為尚譽低層C室，實用面積170方呎，最初曾於2019年底開價570萬元放售，隨着市況向下而調低叫價，至近日終連租約沽出，呎價約23,529元。原業主2017年4月以404萬元購入，期內帳面已蝕約4萬元。據了解，若以上址現時月租1.15萬元計算，新買家可享近3.5厘回報。

部分業主少賺亦要離場。美聯葉桂源指出，元朗交投大旺，區內樓齡較新的PARK YOHO Genova第16A座低層D室，兩房連儲物房設計，月前開價738萬元放盤，終獲區內客以715萬元購入，實用面積約579方呎計，呎價約12,349元。

據了解，原業主於2017年7月以約654.3萬元購入，持貨3年多單位帳面僅升值約9.3%。他續稱，政府撤辣可釋放市場購買力，讓更多市民可以置業，尤其是換樓客可更易入市。

個別交投活躍地區，業主繼續劈價吸客，將軍澳全區上月二手交投量終升破400宗。利嘉閣黃金欽透露，指標屋苑維景灣畔錄41宗成交，其中10座高層相連單位，實用面積共約997方呎，改為四房連套房間隔，去年7月放盤，叫價1,900萬元，近日終以1,700萬元易手，呎價約17,051元。

青衣二手市2月都「開齋」。中原梁岳宏稱，美景花園10座中高層E室，實用面積約432方呎，叫價600萬元，上月已減至580萬元，經一輪還價後，進一步減至536萬元沽出，呎價12,407元，累積減幅約11%，新買家為區內分支家庭，睇樓一個月便入市。

至於馬鞍山上月亦錄約178宗二手買賣，屬近7個月以來最多。美聯黃文樂透露，區內迎海．星灣19座一個低層A室，實用面積約795方呎，以1,450萬元放盤僅3天，即減價57萬元，以1,393萬元售出，呎價約17,522元。

臨近農曆新年，市場仍有零星住宅銀主盤推出市場拍賣。當中將軍澳都會駅一個實用面積約502方呎同類單位，開拍價628萬元，較銀行估值低約24.7%。

上述單位周三透過黃開基推出拍賣，該單位為項目的5座高層A室，開價較銀行網上估價834萬元，低206萬元，每方呎約12,510元。

該行亦有一個港島西半山樓價只500多萬元的住宅銀主盤。單位為衛城里12號低層A室唐樓單位，實用面積約415方呎，開價528萬元，呎價約12,723元。該單位曾於去年8月推出拍賣，當時開拍價720萬元，現大幅低約27%或192萬元重新推拍。

同場葵涌中心一個低層D室連平台銀主單位，上月底曾以430萬元拍賣，現減價32萬元或約7.4%，以398萬元再度推出，呎價約11,339元。單位實用面積約351方呎，連151方呎平台。

此外，忠誠拍賣同日亦有同類單位推出。其中紅磡半島豪庭1座中層A單位，實用面積約948方呎，開價1,480萬元，呎價約15,612元。該單位較銀行網上估值1,773萬元，低約293萬元，差幅約16.5%。

同場亦重推跑馬地意廬小築高層1號事故單位，開價1,250萬元，較之前低150萬元。單位實用面積約795方呎，開拍呎價約15,723元。