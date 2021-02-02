道指續漲351點　GameStop股價再插54%

憧憬大型科技股業績理想，美股連續兩日反彈，道指繼周一(1日)漲229點後，周二(2日)續升351點，報30,563點，標指漲44點，至3,818點，以科技股為主的納指升159點，至13,562點。亞馬遜於周二收市後公布季績，股價早段升1.75%至3,401.75美元。

GameStop繼續是市場焦點，但隨着淡友陸續平倉及散戶轉炒其他市場，GME股價頓失支持，周一收市重挫30.77%，市值蒸發70億美元，周二早段再跌54.54%至147.74美元。據S3資料，GME沽空比率已由上月逾140%，降至53%。

由英國富商布蘭森創辦的維珍銀河周一急升21.45%至紀錄新高，主要是該公司計劃下月中恢復太空船試飛，周二早段倒跌2.55%至52.42美元。

CFRA首席投資策略員Sam Stovall警告目前恐已進入升市的尾聲，投資者或需要沽貨獲利。他認為最近投機狂熱或預示股市面臨重大調整，因為當投機充斥，往往顯示投資者過分充滿信心和估值過高。他又視近日散戶「起義」事件為重大警號，並以標指200天平均線計，估計可能瀉至少10.5%，或從周一收市水平挫400點。

美企上季業績陸續出籠，石油巨擘埃克森美孚第四季勁蝕200.7億美元，但扣除193億美元減值後每股賺3美仙，勝預期的1美仙，期內收入跌30.7%至465.4億美元。埃克森美孚股價早段報45.73美元，升1.98%。

此外，聯合包裹(UPS)上季虧損32.6億美元，但扣除一次過項目後每股賺2.66美元，勝預期2.14美元，期內受惠旺季網購需求，收入增長21%至249億美元。UPS股價早段升5.02%至162.78美元。