阿里張勇：坦誠面對及積極配合反壟斷調查
2021年02月02日 22:56
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
阿里巴巴(09988)主席兼首席執行官張勇指出，留意到市場憂慮螞蟻集團旗下消費信貸業務「花唄」額度變化會影響用戶在阿里網上零售平台上的消費規模，他強調目前消費者使用「花唄」在網上零售平台的消費規模，只佔花唄總體授信額很小的一部分，絕大部分平台消費者亦綁定包括信用卡在內的其他資金來源，「花唄」僅其中一個渠道。
他指出，消費者選擇在其平台消費，主要是由於集團提供的商品和服務，及有競爭力的價格，而信用額度並不是一個主要因素。
就內地收緊針對平台經濟反壟斷的監管對集團實際影響，張氏回應，儘管目前監管環境產生變化，為阿里的發展帶來挑戰，但亦是快速發展後改善業務的重要機會，未來將更堅決在核心領域投資。除遵守法規要求，公司將繼續盡最大努力履行對社會的責任，這有助電商平台的繁榮發展，社會責任與集團營運密不可分，因此集團並不單從財務或業務上考慮。張又說，面對反壟斷調查，阿里的態度是坦誠面對，積極配合。
另外，他表示，集團網上賣菜業務定價正常，不會如其他同業般單靠補貼拉動銷售，又指單靠補貼不是良好的可持續營運模式，目前業務仍在試點階段，未來將逐步擴大業務規模。