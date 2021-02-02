阿里張勇：坦誠面對及積極配合反壟斷調查

他指出，消費者選擇在其平台消費，主要是由於集團提供的商品和服務，及有競爭力的價格，而信用額度並不是一個主要因素。

就內地收緊針對平台經濟反壟斷的監管對集團實際影響，張氏回應，儘管目前監管環境產生變化，為阿里的發展帶來挑戰，但亦是快速發展後改善業務的重要機會，未來將更堅決在核心領域投資。除遵守法規要求，公司將繼續盡最大努力履行對社會的責任，這有助電商平台的繁榮發展，社會責任與集團營運密不可分，因此集團並不單從財務或業務上考慮。張又說，面對反壟斷調查，阿里的態度是坦誠面對，積極配合。

另外，他表示，集團網上賣菜業務定價正常，不會如其他同業般單靠補貼拉動銷售，又指單靠補貼不是良好的可持續營運模式，目前業務仍在試點階段，未來將逐步擴大業務規模。