東方日報B2：阿里季賺794億增51%　螞蟻上市存重大不明朗

有分析認為，阿里要面對螞蟻改組和內地反壟斷兩大隱憂，股價仍會受壓。

業績通告顯示，阿里季內收入按年增長36.93%至2,210.84億元，其中佔比最大的中國零售商業之客戶管理收入，按年增長約兩成至1,019.19億元，主要受惠於包括推薦訊息流在內的新變現模式的收入增長強勁、搜索變現單次點擊平均單價上升，以及天貓網上實物商品交易額(GMV)按年增長19%。去年12月流動月活躍用戶突破9億大關，達9.02億，按年增長9.46%。

雲計算業務方面，受惠互聯網、零售行業和公共部門客戶收入強勁增長，期內收入按年增長逾50%至161.15億元，經調整後EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)為2,400萬元，首次不用「見紅」，主要是規模經濟效益所致。

阿里主席兼首席執行官張勇表示，雲計算具可擴展性、科技領先及數據智能應用等優勢。首席財務官武衛亦指出，目前在技術研發的資本支出佔整體收入比重只是約中單位數，與國際同業相比仍然不算高，公司未來將會持續加大這方面的投資力度。

阿里披露上季從螞蟻集團錄得權益法核算投資收益47.96億元，以阿里持股約33%計算，螞蟻期內賺約145億元。

該公司提到，因應中國金融科技監管環境最近出現重大變化，螞蟻正在制訂整改方案，而方案還須履行監管部門程序，因此螞蟻的業務前景和上市計劃存有重大不確定性，阿里目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對集團的影響。

張勇表示，留意到市場憂慮螞蟻旗下消費信貸業務「花唄」額度變化會影響用戶在阿里網上零售平台上的消費規模，強調目前消費者使用「花唄」在網上零售平台的消費規模，只佔「花唄」總體授信額很小的一部分，絕大部分平台消費者亦綁定包括信用卡在內的其他資金來源，「花唄」僅其中一個資金來源。

就內地收緊針對平台經濟反壟斷的監管，張勇稱，儘管監管環境產生變化對阿里發展帶來挑戰，但也是公司快速發展後改善業務的重要機會，未來將更堅決投資核心領域。

除遵守法規要求，公司將繼續盡最大努力履行對社會的責任，這有助電商平台的繁榮發展，因此集團並不單從財務或業務上考慮。

阿里香港股價周二升3.5%，收報260港元。業績出爐後，其美國股價早段曾跌3.82%，折合港元較香港收市價低5.15%。