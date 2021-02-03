東方日報B2：阿里季賺794億增51% 螞蟻上市存重大不明朗
2021年02月03日 00:27
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有分析認為，阿里要面對螞蟻改組和內地反壟斷兩大隱憂，股價仍會受壓。
阿里巴巴(09988)公布截至去年12月底止季度業績，股東應佔純利按年增長51.84%至794.27億元(人民幣‧下同)，更反映業務基本趨勢的非公認會計準則(non-GAAP)純利亦按年增長27.34%至592.07億元，勝市場預期，當中雲計算業務更是首次轉虧為盈。
業績通告顯示，阿里季內收入按年增長36.93%至2,210.84億元，其中佔比最大的中國零售商業之客戶管理收入，按年增長約兩成至1,019.19億元，主要受惠於包括推薦訊息流在內的新變現模式的收入增長強勁、搜索變現單次點擊平均單價上升，以及天貓網上實物商品交易額(GMV)按年增長19%。去年12月流動月活躍用戶突破9億大關，達9.02億，按年增長9.46%。
新零售及直營業務組成的中國零售商業「其他」收入上季按年增長一倍，至517.6億元，主要是阿里取得高鑫零售(06808)控股權後，將其收入完全併入集團業績所致。
雲計算業務方面，受惠互聯網、零售行業和公共部門客戶收入強勁增長，期內收入按年增長逾50%至161.15億元，經調整後EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)為2,400萬元，首次不用「見紅」，主要是規模經濟效益所致。
阿里主席兼首席執行官張勇表示，雲計算具可擴展性、科技領先及數據智能應用等優勢。首席財務官武衛亦指出，目前在技術研發的資本支出佔整體收入比重只是約中單位數，與國際同業相比仍然不算高，公司未來將會持續加大這方面的投資力度。
阿里披露上季從螞蟻集團錄得權益法核算投資收益47.96億元，以阿里持股約33%計算，螞蟻期內賺約145億元。
該公司提到，因應中國金融科技監管環境最近出現重大變化，螞蟻正在制訂整改方案，而方案還須履行監管部門程序，因此螞蟻的業務前景和上市計劃存有重大不確定性，阿里目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對集團的影響。
張勇表示，留意到市場憂慮螞蟻旗下消費信貸業務「花唄」額度變化會影響用戶在阿里網上零售平台上的消費規模，強調目前消費者使用「花唄」在網上零售平台的消費規模，只佔「花唄」總體授信額很小的一部分，絕大部分平台消費者亦綁定包括信用卡在內的其他資金來源，「花唄」僅其中一個資金來源。
就內地收緊針對平台經濟反壟斷的監管，張勇稱，儘管監管環境產生變化對阿里發展帶來挑戰，但也是公司快速發展後改善業務的重要機會，未來將更堅決投資核心領域。
除遵守法規要求，公司將繼續盡最大努力履行對社會的責任，這有助電商平台的繁榮發展，因此集團並不單從財務或業務上考慮。
阿里香港股價周二升3.5%，收報260港元。業績出爐後，其美國股價早段曾跌3.82%，折合港元較香港收市價低5.15%。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，阿里雲業務經調整盈利轉正，表現「標青」，其他業務亦能保持相當增長，可是也不算有驚喜，而且阿里始終要面對螞蟻改組和內地反壟斷兩大隱憂，股價仍會受壓。況且該股缺乏「北水」庇蔭，股價已落後其他科技股一大截，建議投資者如有貨在手，不妨考慮趁高減持，轉投騰訊控股(00700)或美團(03690)。