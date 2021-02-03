穆迪：未來5年歐洲國家以英國和意大利最「危」

外媒報道，評級機構穆迪表示，相信未來5年，在歐洲國家之中，英國和意大利面臨的挑戰最大，因為該兩國正努力應對新冠肺炎疫情和經濟不利因素帶來的影響。

穆迪在去年10月將英國評級下調至Aa3。該機構主權風險高級副總裁Sarah Carlson認為，英國2020年底達成的脫歐貿易協議從中期而言與無協議脫歐幾無差異。

她又指，考慮到意大利目前的評級僅比垃圾評級高出一個等級，該國政府是否能充分運用其千載難逢的使用歐盟復甦基金的機會，仍存在很多問題。

再者，該兩國面對疫情帶來的高死亡數字，只能實施封鎖經濟的策略，這將導致政府債務在數十年來最嚴重的經濟衰退中飆升。Carlson表示，過去當英國債務水平上升時，很快就會再次下降，但現時英國根本沒有實際上財政政策的重心。

事實上，意大利央行和英倫銀行均正在給予貨幣政策支持，使該兩國能夠以接近歷史最低的成本發債。基準的10年期英國國債孳息率周二(2日)報0.35%，而意大利類似期限的國債孳息率報0.64%，接近上個月的創紀錄低點0.5%。

然而意大利的債務負擔到2021年料佔國內生產總值(GDP)比重超過158%，相比法國和德國更讓人擔憂。市場分析普遍認為，意大利可能在第一季末之前重新陷入經濟衰退。

意大利還面臨著新一輪政治動盪的衝擊，執政聯盟因在如何使用歐盟資金上的分歧而瓦解。從名義上來說，該國是歐盟復甦計劃的最大受益者。

Carlson表示，「結構性經濟增長低迷和高債務水平是兩大信貸挑戰... 對於一個多年來一直面臨結構性增長挑戰的國家來說，了解意大利現在的表現確實非常重要，而該國的政治氣氛會影響到這一點。」