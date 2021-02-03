緬甸爆軍事政變　日本企業恐成箭靶

緬甸爆發軍事政變，更很可能被美國恢復制裁，據日本傳媒報道，考慮到日本近年大力投資緬甸，如果美國制裁緬甸，恐對日本企業的業務造成嚴重影響。

緬甸日前爆發示威，要求調查大選舞弊，外界早已憂慮軍方會趁機發動政變奪權。直至周一(1日)，國務資政昂山淑姬等政要被軍方拘留，權力移交至國防軍總司令敏昂萊，多地的互聯網和電話服務中斷。美國總統拜登周一透露，考慮恢復對緬甸的制裁，引發全球矚目。

報道指，自昂山淑姬2012年重回緬甸政界後，開啟了全球企業重新投資緬甸的盛況。緬甸2015年外國直接投資達約94億美元，是2012年的7倍之多，而日本企業近幾年也大力投資緬甸，在2019年10月至2020年9月的外國投資額來源國或地區上，日本以14%排名第3，僅落後給新加坡的34%和香港的26%。

住友商事、三菱商事和丸紅等日企在2013年後，就在緬甸Thilawa經濟特區設立工業區；KDDI和住友商事的合資企業，也和緬甸電信企業合作，經營當地業務；另外，永旺集團推動當地商業設施開發，大和總研和日本交易所集團也參與了緬甸證券交易所的營運。

日本貿易振興機構(JETRO)亞洲經濟研究所研究員長田紀之認為，緬甸民眾接受政變的可能性不高，預計會出現抗議運動。

由於美國可能會對緬甸實施經濟制裁，報道認為，這是未來的隱憂，因為這不只對美企產生影響，對美國以外的企業來説，也將成為投資緬甸的阻礙。

報道甚至認為，如果歐美、日本對緬甸的投資減少，中國補上空白的可能性很高，緬甸進入軍政府狀態，可能成為中國擴大東南亞經濟勢力的機會。