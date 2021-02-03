美股道指升475點　GameStop再瀉60%

美國股市周二(2日)持續反彈，道指收報30,687點，升475點或1.57%；標指收報3,826點，升52點或1.39%；納指收報13,612點，升209點或1.56%。

GameStop繼續是市場焦點，但隨着淡友陸續平倉及散戶轉炒其他市場，GME股價頓失支持，周一收市重挫30.77%，周二全日再跌60.01%，收報90美元。據S3資料，GME沽空比率已由上月逾140%，降至53%。

其他早前獲美國散戶熱炒的股份也回落，黑莓公司全日跌21.05%，收報11.55美元；AMC狂瀉41.29%，收報7.82美元。

嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders指出，迄今為止，美股市場的好消息是，投機活動的大幅增長並沒有出現在標指成分股當中，這一點與1999年至2000年的情況有所不同。毫無疑問，在小的層面出現了許多泡沫，但不確定在更大的市場上是否存在泡沫。

CFRA首席投資策略員Sam Stovall警告目前恐已進入升市的尾聲，投資者或需要沽貨獲利。他認為最近投機狂熱或預示股市面臨重大調整，因為當投機充斥，往往顯示投資者過分充滿信心和估值過高。他又視近日散戶「起義」事件為重大警號，並以標指200天平均線計，估計可能瀉至少10.5%，或從周一收市水平挫400點。

美企上季業績陸續出籠，石油巨擘埃克森美孚第四季勁蝕200.7億美元，但扣除193億美元減值後每股賺3美仙，勝預期的1美仙，期內收入跌30.7%至465.4億美元。埃克森美孚股價全日升1.58%，收報45.63美元。

此外，聯合包裹(UPS)上季虧損32.6億美元，但扣除一次過項目後每股賺2.66美元，勝預期2.14美元，期內受惠旺季網購需求，收入增長21%至249億美元。UPS股價收報160.29美元，升2.46%。