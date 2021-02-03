Databrick獲亞馬遜微軟等投資　估值達280億美元

外媒報道，雲端公司Databrick在最新一輪融資獲得10億美元資，投資者包括亞馬遜、微軟、Salesforce Venture、CapitalG等科技巨擘，使Databrick最新估值高達280億美元。

Databrick業務成為科技業的焦點，主要是由於該公司不僅能幫企業設置Apache Spark版本的系統架構，足以作為Hadoop的替代技術，以儲存許多不同種類的大量數據；同時，公司旗下的軟件能讓企業輕易上手，無需擔心設定與更新。公司也開始日益幫助各機構部署人工智能(AI)模型。

報道指，Databrick行政總裁Ali Ghodsi在2019年表示，「公司是是百分之百的雲端原生 (Cloud-native)。」這反映出該公司的雲業務跟同業Snowflake相似，後者不單獲得「股神」巴菲特加持，而且在上市之後公布了收入強勁增長的業績報告。

Snowflake在去年9月以120美元的招股價在美國上市，周二(2日)股價收報300.71美元，自上市以來累升1.5倍。