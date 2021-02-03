鄭勤龍：港股短線上落波幅仍大

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水雷屯》變《風雷益》之中，在易經，「雷」代表着盛壯的動力，帶有振奮或震驚之意，今「屯」卦和「益」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢波幅或仍會相當之大。

承接上周預示港股在短期內的走勢或將會甚為波動、上上落落難以捉摸的《地火明夷》變《山雷頤》卦，恒指上周三在29,556點開市，但隨後卻連跌了數個交易天，最低曾見28,259點，累跌了1,297點，然而於本周一大市卻又開始回升，昨日大市升了355點，最高曾見29,511點，收報29,248點，累升了989點，可說是應驗了大市在短內的回吐壓力仍然存在的《地火明夷》和引伸休養生息，指數短期內的走勢或於特定的區間內上下波動的《山雷頤》卦卦象。

「屯」卦代表着困難、停頓和積聚，近日大市雖然狀態回勇，然而由於「屯」卦是易經四大難卦之一，代表着成長的困難，故此即使大市暫時仍然能夠保持着上升的動力，但恐怕勢難持久。

「益」卦的古文為水在皿上，象徵水滿溢之意，引伸為增益，然而由於「益」卦的綜卦為「損」卦，故此投資者必須慎防水滿溢後流出的「損」卦之象。

玄學金融家 鄭勤龍