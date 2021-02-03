王昕媛：內地藥物第4批帶量採購開始

2月3日，第四批國家集採報價開始，本次集採共納入45個品種80個品規，入圍規則上面稍作調整，允許最多10家入圍(第三批集採是最多允許8家、第二批則是6家)。入圍規則是3進2、4進3、5進4、6進4、7進5、8進6、9進7、10進8、11進9、12進9 進行，若超過13家，最多入圍企業數量為10家。入圍規則上面沒有太大的變化，依然是三個充分條件：1)報價不高於最低報價的1.8倍；2)降幅不少於50%；3)報價不高於0.1元，入圍廠家只要滿足上述三個條件之一便可中選。

第一個看點：國內企業中，齊魯涉及品種最多，外企勃林格殷格翰涉及品種最多。其中，齊魯涉及的品種最多，有7個，揚子江有6個，中國生物製藥(亦即正大天晴母公司)、石藥集團、東陽光藥、復星均為5個。在外企中，諾華涉及6個，勃林格殷格翰涉及5個，輝瑞、阿斯利康均為3個。

第二個看點：各類註射液。本次集採名單註射劑佔比銷售金額達43%，注射劑集採佔比提高是大趨勢。根據藥智網報道的《通知》，本次集採名單包含8個注射液品種(丙泊酚、泮托拉唑、氨溴索、帕瑞昔布、硼替佐米、多索茶鹼、比伐盧定、你沙丁胺醇)，佔比集採目錄總品種數的18%，相比前三批佔比顯著提高。從PDB樣本醫院銷售金額看，據統計，44個品種2019年在樣本醫院銷售額為119.88億元，其中8款注射劑合計51.79億元，佔比總銷售額的43%。隨着今年註射劑一致性評價政策的正式落地及過評註射劑產品的增多，在醫保控費的趨勢下預計之後的國家集採將有更多注射劑被納入。

第三個看點，集採目錄中，同一公司內部也存在着競爭關係，比如注射用硼替佐米，中國生物製藥的兩家企業--正大天晴和南京正大天晴都有這個品種，按規則或將「不得同時參與該品種的申報」，在評估入圍資格時，「涉及企業僅「單位可比價」最低且居於入圍企業非末位的獲得入圍資格。」此外，生物製品和中成藥尚未納入集採，創新研發為藥企發展核心競爭力。集採後，短期藥品政策風險落地，繼續看好有創新能力的龍頭藥企。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)