貨源入強者手　穩收近10厘息　呢桶「油」有得諗？

基本上，至今要清理中海油倉位的指數相關沽盤已完成，那大量貨源去了那裏？觀港交所的中央結算系統持股紀錄顯示，截至2月1日的數據，代表北水的兩大券商持倉分別為30.44億股及16.99億股，分別佔已發行股數的6.81%及3.8%。兩者於1月2日的持倉分別為8.74億股及2.99億股；而於去年12月1日之持倉分別為4.22億股及8,390萬股。可見，這兩個月，北水增持中海油股份合共約42億股之多，持股量佔已發行股本逾10%。

貨源盡入強者手，往後可能有兩個發展方向。第一，被制裁的事件不斷發酵，中海油的海外業務所受的影響將逐步浮現，股價在北水支持下不會大跌，但有波幅冇升幅。第二個可能性，是美國新一屆政府檢討前朝制裁方案後，放寬甚至取消有關決定，引來指數公司重新將之納入系列指數，大量資金要跟隨買貨，但由於貨源已集中在北水手上，故要硬着頭皮買貴貨，從而拉升股價表現。

到底會出現邊個劇本，筆者都冇水晶球。但有一點可以肯定的是，作為中國最大的海上石油企業，內地當局不會容許中海油倒下，會設法穩定股價和投資者信心。呢個時候買中海油，在國策角度睇可取，加上目前該股業務實際影響尚不太大，且今年疫後經濟復甦，石油行業有望走出需求谷底，該股現價息率近10厘，市盈率5.1倍，估值具吸引力。

「三桶油」估值一覽：

股份/周二收市價(港元)/市盈率(倍)/息率(厘)

東網產經專欄作者 帥哥