道指升475點　油價續揚

●踏入亞洲時段，美匯指數報91.025；港匯反覆處7.7515；離岸人民幣(CNH)見6.4573；美元兌日圓報105.01；歐元企1.2038；英鎊見1.3663。金價於1,837美元上落。布油升上58美元關；紐油徘徊於55美元。道指期貨升近40點。

●亞馬遜公布，去年第4季，淨利潤按年增1.2倍至72.22億美元，每股盈利14.09美元，市場預期為7.34美元。創辦人貝索斯3季度起辭任行政總裁，將由Andy Jassy接任。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報29,237點，跌10點。

●紐約3月期油收報每桶54.76美元，升1.21美元或2.26%；布蘭特4月期油收報每桶57.46美元，升1.11美元或1.97%。

●紐約4月期金收報每安士1,833.4美元，跌30.5美元或1.6%；紐約3月期銀收報每安士26.402美元，跌3.02美元或10.3%，其在周一創出8年新高。

●評級機構穆迪指，相信未來5年在歐洲國家中，英國和意大利面臨的挑戰最大，因該兩國正努力應對新冠肺炎疫情和經濟不利因素帶來的影響。

●英國富時100指數收報6,516點，升50點或0.78%；法國CAC指數收報5,563點，升101點或1.86%；德國DAX指數收報13,835點，升213點或1.56%。

●歐盟統計局初步公布，歐元區去年全年本地生產總值(GDP)收縮6.8%，其中，第4季因疫情惡化，各地收緊防疫限制令經濟再次下滑0.7%，扭轉第3季反彈12.4%的勢頭。

●香港置業宣布，行政總裁李志成因私人理由提出呈辭，其職務即日起由美聯集團董事總經理黃子華暫代，新的行政總裁人選將於日後公布。