道指升475點 油價續揚
2021年02月03日 08:05
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●踏入亞洲時段，美匯指數報91.025；港匯反覆處7.7515；離岸人民幣(CNH)見6.4573；美元兌日圓報105.01；歐元企1.2038；英鎊見1.3663。金價於1,837美元上落。布油升上58美元關；紐油徘徊於55美元。道指期貨升近40點。
●亞馬遜公布，去年第4季，淨利潤按年增1.2倍至72.22億美元，每股盈利14.09美元，市場預期為7.34美元。創辦人貝索斯3季度起辭任行政總裁，將由Andy Jassy接任。
●道指收報30,687點，升475點或1.57%；標指收報3,826點，升52點或1.39%；納指收報13,612點，升209點或1.56%。GameStop股價下瀉60%，收報90美元。https://bit.ly/3cAl79d
●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報29,237點，跌10點。
●紐約3月期油收報每桶54.76美元，升1.21美元或2.26%；布蘭特4月期油收報每桶57.46美元，升1.11美元或1.97%。
●紐約4月期金收報每安士1,833.4美元，跌30.5美元或1.6%；紐約3月期銀收報每安士26.402美元，跌3.02美元或10.3%，其在周一創出8年新高。
●阿里巴巴(09988)公布，2021財年第3季業績，期內收入為2,210.84億元人民幣，按年增37%；歸屬於普通股股東的淨利潤為794.27億元人民幣，按年增加52%。https://bit.ly/3cBpPDm
●評級機構穆迪指，相信未來5年在歐洲國家中，英國和意大利面臨的挑戰最大，因該兩國正努力應對新冠肺炎疫情和經濟不利因素帶來的影響。
●英國富時100指數收報6,516點，升50點或0.78%；法國CAC指數收報5,563點，升101點或1.86%；德國DAX指數收報13,835點，升213點或1.56%。
●歐盟統計局初步公布，歐元區去年全年本地生產總值(GDP)收縮6.8%，其中，第4季因疫情惡化，各地收緊防疫限制令經濟再次下滑0.7%，扭轉第3季反彈12.4%的勢頭。
●中國東方航空(00670)公布．董事會審議通過非公開發行A股，據此，公司將按每股A股4.34元人民幣，發行24.94億股A股予東航集團，佔公司待非公開發行A股完成後，經擴大股本總數的約13.22%，預期集資將不超過108.28億元人民幣。
●【產經評論】資產世界滿虛幻，夢醒傾覆誰能挽。https://bit.ly/3cybJTh
●香港置業宣布，行政總裁李志成因私人理由提出呈辭，其職務即日起由美聯集團董事總經理黃子華暫代，新的行政總裁人選將於日後公布。