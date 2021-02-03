陳樂怡：A股慢牛 留意內地券商股
2021年02月03日 08:24
東網電視更多新聞短片
隔晚美股反彈，加上人行連續三日逆回購操作，A股上漲，港股升355點至29,248點。國指升154點至11,609點。科指升210點至9,976點。大市成交額為2,255億元。科網股昨表現突出，京東(09618)揚5.5%，阿里巴巴(09988)走高3.5%。餐飲股普遍上揚，海底撈(06862)及頤海(01579)急升6.4至10.3%。
由於中國新冠肺炎個案回升，政府鼓勵就地過年，以減低傳播風險。預計線上娛樂需求將會大增，利好宅經濟主題如手遊股。近期亦較多利好板塊消息，1月剛公布新一批遊戲版號名單，騰訊(00700)、中手游(00302)及心動公司(02400)均在名單之上。另外，個別遊戲公司亦於海外市場取得佳績。Sensor Tower數據顯示，騰訊的《PUBG MOBILE》2020年海外收入達到10.6億美元，按年增長37%，再次奪得中國手遊海外收入榜冠軍。建議關注遊戲表現強勁的騰訊、儲備豐富的網易(09999)，以及擁強大用戶社交平台的心動公司。
市場憂慮人行收水，加上北水湧港，分流A股市場資金，拖累內地券商於高位大幅回調，目前重新處於估值吸引的水平。人行連續三日逆回購操作，緩解市場對於中國收緊貨幣政策的憂慮。我們預期中國傾向分階段逐步退出量寬，而並非政策急轉。儘管市場流動性定會減少，限制A股上升動力，但中國經濟復甦，加上人民幣升值，仍會吸引資金流入A股市場，形成慢牛。投資者可趁低吸納龍頭中金(03908)、中信證券(06030)。
展望港股後市，凍資王快手(01024)將於本周五掛牌，料會成為市場焦點。相關的新股資金將快解封，利好後市短期走勢。惟港股通南向交易即將在2月9日起因農曆新年假期關係暫停，北水對港股支持料會逐步減退。另外，投資者亦要留意，企業業績以及海外疫苗接種進展，恒指初步支持20天線(28,813點)。
個股推介方面，敏實(00425)為國內汽車零部件主要生產商，中國市場佔整體營業額超過5成，北美以及歐洲各佔營業額15至20%，主要客戶包括寶馬、奔馳、大眾、豐田、通用及本田等主要汽車品牌。國內汽車市場2020年下半年已經重拾升勢，預期2021年將可保持高個位數增長。此外，疫苗接種亦有利海外市場汽車需求回升，敏實汽車在內的零部件供應商將可受惠。另一方面，集團的新產品例如新能源汽車電池盒需求理想，成為另一增長動力。向上阻力位為41.5元，向下止蝕價為34元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)