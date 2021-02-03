帝御·嵐天勁收逾3000票 周六開售281伙
2021年02月03日 08:30
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屯門大型上車新盤強勢登場，隨即掀起新一輪入票搶購熱潮。由帝國集團及香港小輪(00050)合作發展、恒基物業代理負責銷售的區內青山公路青山灣段帝御系列全新壓軸第3期帝御‧嵐天，短短約一周已錄逾3,000張入票登記，發展商落實本周六正式開售281個單位，折實入場費僅低於300萬元，實屬2021年上車買家置業首選。
事實上，受惠屯赤隧道全新大型基建落成，屯門區交通網絡日臻完善，居民往返大嶼山及香港國際機場更為便捷，由原來30分鐘車程減少至約10分鐘，並可無縫連接港珠澳大橋，吸引不同類型的買家進駐區內一、二手物業。
據一手銷售資訊網資料，帝御系列銷情暢旺，項目第1、2期自去年開盤至今，累積速沽至少1,069伙，成為新界西北區最新熱銷大型指標新盤。
除了交通網絡完善之外，項目亦位處青山灣段傳統豪宅地段，與享譽國際知名學府「哈羅香港國際學校」為鄰，環境優尚高雅。加上前臨有「18咪半」稱號的知名休閒據點黃金泳灘，沿海岸線的新、舊咖啡灣、加多利灣及青山灣組成「五灣一脈」，風光延綿。
整個系列共分3期發展，合共6座住宅大樓，當中帝御‧嵐天由第6及7座組成，位處項目較高位置，依山而建，翠綠環抱，大樓圍繞園林及室外泳池等景觀，配合靈感源自遊艇會的設計概念，將建築美學融入自然氛圍。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，帝御·嵐天收票反應踴躍，剛再加推56伙的價單，實用面積由202至318方呎，扣除最高折扣優惠後，折實平均呎價15,485元，折實售價介乎約349.2萬至約549.2萬元，呎價14,051至19,135元。
他指出，最新價單較對上一張價單提價0.7%，暫推4張價單合共提供281伙，折實平均呎價15,215元。同時已發出首輪銷售安排，整批單位落實於本周六正式開售，本周五截止接受認購，首批單位價單市值逾13.68億元。
他強調，項目現價仍屬「低水」，售樓處於新春假期照常開放，農曆新年後料進行第2輪銷售，加推單位具約5%提價空間。