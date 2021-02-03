帝御·嵐天勁收逾3000票　周六開售281伙

事實上，受惠屯赤隧道全新大型基建落成，屯門區交通網絡日臻完善，居民往返大嶼山及香港國際機場更為便捷，由原來30分鐘車程減少至約10分鐘，並可無縫連接港珠澳大橋，吸引不同類型的買家進駐區內一、二手物業。

據一手銷售資訊網資料，帝御系列銷情暢旺，項目第1、2期自去年開盤至今，累積速沽至少1,069伙，成為新界西北區最新熱銷大型指標新盤。

除了交通網絡完善之外，項目亦位處青山灣段傳統豪宅地段，與享譽國際知名學府「哈羅香港國際學校」為鄰，環境優尚高雅。加上前臨有「18咪半」稱號的知名休閒據點黃金泳灘，沿海岸線的新、舊咖啡灣、加多利灣及青山灣組成「五灣一脈」，風光延綿。

整個系列共分3期發展，合共6座住宅大樓，當中帝御‧嵐天由第6及7座組成，位處項目較高位置，依山而建，翠綠環抱，大樓圍繞園林及室外泳池等景觀，配合靈感源自遊艇會的設計概念，將建築美學融入自然氛圍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，帝御·嵐天收票反應踴躍，剛再加推56伙的價單，實用面積由202至318方呎，扣除最高折扣優惠後，折實平均呎價15,485元，折實售價介乎約349.2萬至約549.2萬元，呎價14,051至19,135元。

他指出，最新價單較對上一張價單提價0.7%，暫推4張價單合共提供281伙，折實平均呎價15,215元。同時已發出首輪銷售安排，整批單位落實於本周六正式開售，本周五截止接受認購，首批單位價單市值逾13.68億元。

他強調，項目現價仍屬「低水」，售樓處於新春假期照常開放，農曆新年後料進行第2輪銷售，加推單位具約5%提價空間。