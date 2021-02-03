施羅德：疫情凸顯可持續投資價值

可持續投資不僅僅關乎一間公司是否取得財務成功，更關乎公司如何取得財務成功。考慮所有持份者的重要性，是可持續投資方法固有的特性。該等持份者包括僱員、股東以及更廣泛的社會。新冠肺炎疫情讓人們開始關注公司在危機期間如何對待僱員、保護客戶，及幫助指引供應商。

混合股票主管Nicholette MacDonald-Brown表示，作為可持續投資者，以前我們對公司的參與就已包括有關公司如何對待持份者的問題。但倘若回望2008年環球金融危機，當時的對話與我們現時的對話大有不同。當時對話都是圍繞利潤率及資產負債表，而現時除了該等話題以外，我們還會討論如何對待僱員及供應商。

這種對可持續發展的關注會持續下去。簡單來說，這很大程度上取決於投資表現。去年可持續基金取得相對成功的表現尤為重要，因為這是第一次重大考驗，表明可持續發展並非投資者僅可在行情好時才能投資的「奢侈品」，而是在經濟艱難時同樣重要。

我們發現公司開始尋求有關可持續發展最佳實踐的建議。顯然，投資者愈加認同公司應在追求財務目標過程中兼顧可持續發展目標。惟人們常常誤解可持續投資產品的受眾面很窄，或者僅年輕人關心可持續發展問題。可能過去確實這樣，但現時絕對不是。更多保險公司等傳統投資者亦關心可持續發展，並開始推動可持續發展話題。

環球及國際股票投資組合經理Katherine Davidson則指，投資者與公司之間的對話發生變化。在ESG(環境、社會及管治)問題上，過去主要討論「環境」問題，但社會層面在今年明顯變得同等重要。這亦是當下媒體及社會大眾廣泛討論的一個話題。公司如何對待員工、管理供應鏈及保護客戶的安全，不單是為了投資者的利益。

是次危機的影響之一，是使我們能夠開始參與到那些以往沒有真正認識到業務可持續發展的公司，資本市場回饋了積極應對可持續發展議題的公司。我們發現若一間公司被視為在危機中「表現不佳」，便會流失抱有不滿的客戶且品牌影響力下降。這類事情引起了高管的注意。疫情已導致很多人思考自身的價值觀，及對自身而言最重要的是甚麼，這是一個對投資的重大啟示。例如我們最新的環球投資者研究發現，77%的零售投資者不會投資於違背個人信念的投資。

可持續企業債券主管Saida Eggerstedt認為，公司在示範良好實踐方面的壓力已有所增加，畢竟投資者有大量的選擇。經濟狀況困難，很多公司透過發債或發股籌集新資金，因此投資者可以精挑細選。另外不要忘了政府及監管機構亦在此發揮作用，很多公司已經尋求某種政府支持，不論是透過貸款還是利用保就業補貼計劃。若公司打算獲得政府支持，需符合政府希望公司制訂較高的社會及環境行為標準，並且在當前危機過後繼續沿用下去。

在某種程度上，疫情初期市場暴跌為投資者提供了參與公司危機應對的良機。相比於在一切似乎好轉之時，在危機時刻敦促公司採取最佳實踐或增加透明度的難度更小，收效更大。同樣鼓舞人心的是，政府推出刺激政策，推動經濟從危機中復甦。我們看到很多國家發行綠色債券或社會責任債券。該等債券是長期承諾，旨在解決環境議題、促進就業增長及提高未來面對任何類似危機的應變能力。

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