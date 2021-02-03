陳錦興：大市倘調整　價值股料追落後

北水近期積極流入，增持中移，已抵銷美國投資禁令的影響，預期北水的部署並非短線，料有助中移股價重建升勢。此外，中移已去信紐交所要求覆議對其美國預託股份(ADS)退市決定，料這個月有結果。雖然結果並不樂觀，但在拜登時代，以投資禁令封殺一家以內地市場為主的電訊營運商，是否對美國有利，有商榷餘地，估計美國投資界稍後也會有所行動，刺激中移的消息或陸續有來。

中移今年的收入、盈利及股息預期將會進一步提升，主要是受到5G普及率提升及工業互聯網貢獻所帶動。其5G的資本開支將會增加約8%，資本開支的能見度正在改善，讓市場更放心。現價市盈率8倍，息率近7%，估值仍然吸引，建議48.5元吸納，目標價55元，止蝕可定於45元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)