【高盛推介】ATM各別發展 有咩輪證好揀？
2021年02月03日 10:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指今早回落，美團(03690)表現突出，曾高見414.4元的新高，現逆市上升逾4%，為升幅最大的藍籌股。另一科技股騰訊(00700)亦逆市上升約1%。另外，阿里(09988)公布截至12月31日止的第三季純利約794億元人民幣，按年上升52%，惟股價今早回落逾4%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續部署美團熊證，有近400萬元流入，同時阿里牛證亦有約200萬元流入，是昨日較多資金流入的個股牛熊證。
投資者如繼續看好美團，近牛選擇可留意美團牛(67101)，收回價363元，是最貼價證一批牛證，適合作即市部署，收回價363元，行使價360元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，貼價、高槓桿。遠牛選擇可留意屬低面值的美團牛(67513)，與現價有約60元距離，收回價353.18元，行使價350.18元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，低面值、遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的美團熊(59220)，是相近收回價產品中槓桿最高，收回價436.88元，行使價439.88元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價產品中槓桿最高。
投資者如計劃趁低吸納阿里牛證，即市部署可留意貼牛(51107)，是高槓桿、高敏感度的選擇，收回價234.99元，行使價232.99元，換股比率100，槓桿比率12.5倍，高槓桿、高敏感度。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(69562)，與現價有約30元收回距離，收回價218.18元，行使價216.18元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，低面值遠牛。投資者如看淡阿里，可留意貼價阿里熊(69928)，是相近收回價產品中槓桿最高，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價產品中槓桿最高。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意騰訊牛(67404)，收回價694.18元，行使價691.68元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，高槓桿貼牛；遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(60859)，與現價有約60元收回距離，收回價673.18元，行使價670.68元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的活躍條款騰訊熊(69701)，與現價有約50元收回距離，收回價780元，行使價782.5元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，活躍條款遠熊。
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