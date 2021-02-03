陳正犖：略為調低環球股票偏好

近期美國股市投機炒作升溫，很多散戶在互聯網上凝聚力量，蜂擁買入一些被對沖基金沽空的股票。羅素三千指數中沽空最嚴重的15隻股份中，有14隻短短一個月升幅超過五成。散戶與對沖基金的針鋒相對會否持續並為市場帶來顛覆性影響，暫時仍然是未知數。如果我們統計羅素三千指數被沽空最多的100隻股票，目前僅佔整體市值的0.7％，或對大市沒有太大直接影響，但近期市場情緒高漲，個別股份異動或證券行出現問題，或成為大市短期震盪的藉口。我們不建議投資者加入這場投機遊戲，長線來說，根據基本面投資經市場驗證始終更有效。

目前利率仍然低企，而且經濟增長周期處於早期，依然利好股票多過債券。即使以當前估值來看(主要是美國科技股估值很高)，全球股票仍具有吸引力，未來幾年表現有望跑贏大多數債券。與過往歷史一樣，股票在預期經濟復甦的過程中料做好。考慮到2021年每股盈利預測至少反彈20％之後，2022年每股盈利亦可能有雙位數增長，我們不同意股市已經過高，但是近期投機活動增加暗示短線或調整。因此在整體資產配置方面，我們建議輕微調低對環球股票的偏好，並相應調高了債券配置，以適度降低投資組合風險及波動性，並提高潛在回報。

環球股票當中，我們調低了對美國中小型股及亞洲新興市場的偏好(包括中國在內的北亞市場已經大幅跑贏全球反彈行情和其他亞洲市場)，轉為提高在全球醫療保健股票的主題投資。環球健康護理行業過去幾十年收入及盈利增長穩健，但去年表現落後於環球股市約8個百分點，相對環球股市的估值，已接近歷史低點，或許意味着是時候將這一優質行業納入主題投資。我們基本觀點仍然認為，隨着世界經濟從疫情衝擊中復甦，長期利率面臨上升壓力，商品價格和股票價格或繼續回升，不過投資者始終要小心，如果疫苗對變種病毒效用成疑，或對經濟基本面帶來重大風險。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖