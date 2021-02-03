【瑞通推介】恒指曾考驗兩萬九　資金流入淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬美國紓困方案加快通過，道指隔晚收報30,687點，升475點(或1.6%)。恒指連日反彈，昨收報29,248點，升355點(或1.2%)，盤中曾高見29,511點。今早曾回吐近280點，一度跌穿29,000點水平，其後跌勢回順。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾3,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近7,100萬元，反映投資者預期大市將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

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