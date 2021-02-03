【瑞通推介】恒指曾考驗兩萬九 資金流入淡倉
2021年02月03日 10:49
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬美國紓困方案加快通過，道指隔晚收報30,687點，升475點(或1.6%)。恒指連日反彈，昨收報29,248點，升355點(或1.2%)，盤中曾高見29,511點。今早曾回吐近280點，一度跌穿29,000點水平，其後跌勢回順。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾3,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近7,100萬元，反映投資者預期大市將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。
阿里巴巴(09988)公布去年12月底止第三財季收入按年增長37%至2,210.84億元人民幣，歸屬於普通股股東的淨利潤按年增長52%至794.27億元人民幣，勝市場預期。集團股份回購計劃總額由60億美元增加至100億美元，但集團管理層指螞蟻上市計劃存重大不確定性。另外，消息指阿里擬發債集資最多50億美元。阿里昨升3.5%，收報260元，重上10天線。今早在監管憂慮重燃下，回吐逾4%，低見248元以下。昨有近5,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約880萬元淨流入。
美團(03690)上日曾飆5%，破頂高見410.6元，惟全日升幅收窄至約1%，報395元，錄三連升。有券商預測美團上季收入按年上升三成至367億元人民幣，經調整淨虧損為17億人民幣，把股份目標價上調，以反映「美團優選」估值提升。美團今早再升4%，再創過新高414.4元，其後於410元上落。昨有逾5500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近790萬元淨流入。
京東集團(09618)昨飆5.5%，收報372.4元，盤中高見375元以上，收復10天線。有報道引述消息，京東旗下京東物流擬最早月內提交香港上市申請，集資額可能達40億美元，估值約400億美元，預計第二季上市。京東今早升2%，上試380元關口。逾930萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉同日則有近70萬元淨流入。
比亞迪股份(01211)上日曾漲8.9%，高見266.8元，收市維持7%升幅，報262.2元，三連升並重越10天和20天線。有傳特斯拉擬以現金加股票方式換取比亞迪兩成股權，交易金額或達360億美元，不過比亞迪澄清有關消息不實。另外，比亞迪公布斥約114億人民幣增資旗下三間子公司。股份今早曾升近3%，觸及270元，其後維持約1%升幅，後市留意可否上試歷史高位278.4元阻力。昨有近210萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有約140萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
阿里價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：6.7倍
阿里輕微價外、中短期沽(20778)，行使價：225.18元，2021年5月到期，實際槓桿：5.5倍
美團輕微價外、中短期購(25482)，行使價：480元，2021年7月到期，實際槓桿：4倍
美團輕微價外、中年期沽(25499)，行使價：369元，2021年8月到期，實際槓桿：3倍
京東輕微價外、中短期購(26866)，行使價：418.888元，2021年6月到期，實際槓桿：4.8倍
比迪價外、中短期購(29333)，行使價：318.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.3倍
藥明價外、中短期購(24072)，行使價：168.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.8倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(53595)，收回價：28410點，槓桿比率：44.1倍
恒指熊證(61262)，收回價：29590點，槓桿比率：37.3倍
阿里牛證(51040)，收回價：233.88元，槓桿比率：12.2倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：9.1倍
美團牛證(69514)，收回價：354.18元，槓桿比率：6.4倍
美團熊證(59816)，收回價：458.88元，槓桿比率：7.3倍
京東牛證(67325)，收回價：325.7元，槓桿比率：5.8倍
京東熊證(60140)，收回價：413.88元，槓桿比率：8.4倍
比迪牛證(69798)，收回價：234.88元，槓桿比率：6.3倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：8.8倍
藥明牛證(51508)，收回價：104.8元，槓桿比率：6.9倍
藥明熊證(61272)，收回價：130.8元，槓桿比率：6.8倍
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