美股被散戶瘋炒！聯儲官員斥超寬鬆幣策助長亂象

散戶推動的GameStop挾淡倉行動引起市場關注，該股連日大跌，達拉斯聯準銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示憂慮，認為是聯儲局的超寬鬆貨幣政策導致這一亂象。

卡普蘭認為，GameStop、AMC等股票交易狂潮的因素之一，是市場流動性太大。聯儲局每月購買800億美元美國國債及400億美元不動產抵押貸款證券推動了這個趨勢，而該會應該要認識到這點。他續稱，聯儲局需要為對抗疫情而維持當前政策，但如果已經超越界線，那就要開始限制流動性，令政策正常化會更加健康。

他又指，寬鬆貨幣政策恐造成市場過熱，希望聯儲局盡快減少干預。另外，他表示尚未看到系統性金融動盪，但重申一旦脫離疫情，當局應該開始撤回超寬鬆政策。

聯儲局於去年3月以來將利率維持在接近零水平，並承諾維持直至經濟恢復充分就業、通脹達到2%目標為止。同時，會持續每個月至少購買1,200億美元的債券，直到通脹目標取得實質性的進展。事實上，這些措施旨在降低借貸成本、增加投資等，有批評聲音指這可能扭曲市場並形成危險的資產泡沫。