【高盛推介】阿里績後跌逾3% 留意高槓桿輪證
2021年02月03日 11:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)公布截至12月31日止的第三季純利約794億元人民幣，按年上升約52%，更多業績資訊可留意即時財經新聞。阿里股價在業績後回落，今早曾跌近5%至247.2元，現報250.8元，下跌約3.5%。
觀察個股輪證資金流向，昨日看好阿里的資金以牛證為主，有約200萬元流入，其認購證則有約5,600萬元流走；而阿里淡倉則見資金流入，昨日分別有約750萬及100萬元流入阿里認沽及熊證。
投資者如計劃趁低部署阿里認購證，除了條款之外亦要特別留意街貨數據，因現時部分輕微價外證都累積一定數量的街貨，高街貨證較易受市場供求影響，較易出現不跟正股行的情況，可留意低街貨、高槓桿購(23509)、(23504)；相反，投資者如看淡阿里，可留意阿里沽(25150)，是中期輕微價外證中槓桿最高的選擇，是條款及槓桿都突出的產品，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿6.1倍，行使價200至250元間、2個月期以上產品中槓桿最高。
投資者如計劃部署阿里牛證，即市部署可留意貼價牛(51107)、熊(69928)，都是相近收回價產品中槓桿最高；遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(69562)，與現價有約30元收回距離，收回價218.18元，行使價216.18元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，低面值遠牛。
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