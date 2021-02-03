GameStop急瀉6成　散戶團領軍人自爆單日蝕過億元

散戶群起瘋炒的美股GameStop(GME)，周二(2日)收市暴瀉60%，跌至90美元水平。被稱為這場「散戶抱團」領軍人的Keith Patrick Gill透露，他昨日單日在這隻股票上的損失超過1,300萬美元(約1.01億港元)，但仍然不會賣出。換言之，他會繼續持有「Strong Hold(SH)」該股份。

他指出，自今年年初以來一直持有GameStop的5萬股股票和500份看漲期權。

外媒早前起底，Gill為一位來自麻薩諸塞州(Massachusetts)的34歲財務顧問，曾在保險業巨頭萬通(MassMutual)工作，對財務應有一定的認識，算是一位非一般的「散戶」！Gill於2019年9月在Reddit論壇上，發表了首篇「GME YOLO」的文章，之後他一再強調看好GameStop，還貼出對帳單，吸引了許多散戶一起做好該股。

另方面，由於GameStop引發的散戶「挾淡倉」事件引起監管機構關注。外電報道，美國財長耶倫最快於周三(3日)召集美國的證券交易所、聯儲局、紐約聯儲銀行及商品期貨交易委員會開會，討論GME及其他股票相關衍生出現的市場波動等問題。