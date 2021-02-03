聯想第3季多賺53%　宣布新組織架構

集團並宣布新的組織架構調整，自今年4月1日起將整合目前內部各業務部門的服務團隊與能力，組建一個全新的業務集團：方案服務業務集團(Solutions & Services Group, SSG)，致力於推動行業智能解決方案、設備服務、運維服務和包括設備即服務(DaaS)業務的增長，成為實現公司轉型的核心驅動力。

伴隨此全新業務集團的建立，聯想核心業務將由3大業務集團構成，分別承接聯想智能化變革3S戰略3大領域的執行與落地，即專注智能物聯網的智能設備業務集團(Intelligent Devices Group, IDG)，專注智能基礎設施的基礎設施方案業務集團(Infrastructure Solutions Group, ISG)(更名自DCG，數據中心業務集團)，以及專注行業智能與服務的 SSG。

其中IDG將由Luca Rossi(現任高級副總裁、個人電腦及智能設備歐洲-中東-非洲區及拉美區總裁)領導，ISG將繼續由Kirk Skaugen領導，而新成立的SSG由現任高級副總裁、個人電腦及智能設備亞太區總裁黃建恒領導。

同時，聯想將把原有的區域建制，統合成2個新的銷售組織：中國區和國際銷售組織。中國區將由劉軍(現任執行副總裁、智能設備業務集團中國區總)領導，而國際銷售組織則將由 Matt Zielinski(現任高級副總裁、個人電腦及智能設備北美區總裁)領導。

以上5位都將直接向主席楊元慶報告，並繼續擔任聯想執行委員會(LEC)成員。

此外，聯想集團總裁兼首席營運官蔣凡可·蘭奇(Gianfranco Lanci)宣布將於今年9月退休的計劃。在過渡期中，他將繼續履行其聯想集團總裁兼首席營運官職責，負責所有業務集團與銷售組織的全球業務營運。