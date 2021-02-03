證券業協會反對新股「T+1」結算　憂打擊孖展業務

香港證券業協會調查顯示，有75%受訪者不贊成有關建議，主要擔心會打擊孖展認購生意、增加營運成本、沒有足夠時間處理公布分配結果後的事項等。徐坦言，諮詢文件中仍有許多不清晰的地方，望聯交所可以釐清，雖然現行制度行之有效，但亦有改善空間，包括透過無紙化及自動化等完善機制。

另外，聯交所調高主板上市盈利要求的諮詢期已於周一(1日)結束，香港證券業協會亦已就此遞交意見書，並反對有關建議。他指出，現時的上市要求已近乎全球最高標準，若再調升盈利要求將影響中小企發展及融資渠道，強調明白修例為改善市場，惟非單方面從主板着手，需要平衡發展。

對於文件中指出，有關企業可轉投GEM板。他指，GEM板交投疏落，發展強差人意，失去為中小企集資的功能，認為聯交所應進行改革。