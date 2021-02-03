調查：在華德企未有撤離中國計劃　前景睇法樂觀

中國德國商會發表商業信心調查顯示，儘管繼續面臨複雜的監管挑戰和來自中國企業的劇烈競爭，但在華德國企業對未來一年持樂觀態度，幾乎沒有企業表示有撤離中國的計劃，並對歐盟與中即將簽署的全面投資協定寄予厚望。

該份由中國德國商會與畢馬威計師事務所合作發布的調查結果顯示，在歐盟與中國全面投資協定的關注重點上，40%受訪者期待市場准入將得到改善，另約39%看重在華各國企業的平等待遇。相較上一年，在市場准入第一步就遇阻的企業數量有所減少，只有30%。

不過，企業面對間接層面的挑戰仍然嚴峻。總結在華德企面臨的監管挑戰，行政和官僚主義障礙首當其衝：海關條例和通關流程、申請相應許可證、《網絡安全法》的要求、企業社會信用體系以及資本轉移和跨境支付。

同時該調查稱，多數企業對2021年仍持樂觀態度。77%受訪者預計他們的行業在華的表現將優於其他市場；72%受訪者預計他們2021年在華銷售額將繼續上升。更重要是，幾乎所有接受調查的企業，即約96%表示，他們沒有撤離中國的計劃；72%企業計劃在生產設施和機械，以及研發等領域進一步投資，反映德國企業對中國市場抱有堅定信念。是項調查於去年10月和11月進行，共訪問了中德國商會共535家會員企業。