布油升逾1% 道指期貨漲115點
2021年02月03日 16:15
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美匯指數報91.08；港匯高見7.7511；離岸人民幣(CNH)見6.4595；美元兌日圓報105.05；歐元企1.2040；英鎊見1.3670。金價報1,835美元。布油升逾1%，報58.08美元，紐油處55.24美元。道指期貨升115點。
●市後關注點
-16:55 德國1月服務業採購經理指數(PMI)
-17:00 歐元區1月服務業採購經理指數(PMI)
-17:30 英國1月服務業採購經理指數(PMI)
-18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)
-21:15 美國1月ADP私人職位
-23:00 美國1月ISM非製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報29,307點，升58點或0.2%。主板成交2,210億港元。大型科網股個別發展，傳螞蟻達成整改方案，阿里尾市倒升0.385%，報261元。小米集團跌2.52%，收報28.95元。美團又創新高，收報414.2元，升4.86%；騰訊升1.5%報736元；京東集團升1.39%報377.6元。https://bit.ly/3rgoSob
-聯想第3季多賺53%，宣布新組織架構。
-星島確認何柱國悉售持股，下午復牌。
-阿里巴巴擬發行優先無抵押美元債券，總金額料50億美元(約390億港元)。
-華晨中國午後曾飆25%，傳一汽集團擬收購。
●A股三大指數收市偏軟，滬綜指跌16點。https://bit.ly/3oHjqZR
●毋懼捲GME風波，傳美券商Robinhood維持今年IPO。
●美股被散戶瘋炒！聯儲官員斥超寬鬆幣策助長亂象。
●美國財長將與金融監管機構會面，討論GME等股價波動問題。
●傳奈雪的茶擬首季申請來港上市，集資最多39億元。
●澳洲央行無意實施負利率，料2024年前不會加息。
●Apple去年穩佔平板電腦一哥寶座，三星正趕上。
●傳Apple向南韓起亞投資277億元合作生產電動車。
●「鱷王」達利奧：未來將出現更好的比特幣替代品。
●南韓1月外匯儲備減少3.7億美元，10個月來首降。
●中國復甦恐遇阻，高盛：兩項因素削弱增長勢頭。
●內地1月鐵路貨運量再創新高，電煤運量升23%。
●中國1月份財新服務業PMI再降至52，遠遜預期。
●去年北京銀保監局罰款1.1億人民幣，按年飆2.2倍。
●香港證券業協會：今年結業或停業券商數目料減半。
-證券業協會反對新股「T+1」結算，憂打擊孖展業務。