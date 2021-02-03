去年申請強制拍賣舊樓個案35宗　按年略減少

仲量聯行公布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，2020年雖爆發新型肺炎疫情，但發展商引用《土地(為重新發展而強制售賣)條例》申請強制拍賣舊樓的個案仍處高位。土地審裁處於去年接獲35宗引用條例申請強制拍賣物業申請，較2019年接獲的37宗略減。不過，申請宗數於過去3年連續處於高位。該處於2018至2020年間，平均每年接獲37宗申請，較2013至2017年平均每年17宗為高。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，雖然舊樓併購需時及過程也較複雜，但預期未來申請強制拍賣舊樓的個案仍會高企，原因是政府出售的住宅地皮依然有限，發展商對住宅發展的興趣也持續濃厚。

自政府於2018年12月於10年房屋供應目標內，將私人住宅供應比例由40%調低至30%，政府推出招標的住宅地皮亦顯著減少。住宅地皮供應短缺的問題加劇，去年政府透過招標只售出10幅住宅地，而2018年及2019年也僅各售出11幅，較2014至2017年每年售出20至30幅明顯減少。

該行大中華研究部主管黃志輝表示，透過強拍收購地盤需時較長，但投資額較透過政府賣地吸納地皮低。對中小型發展商而言，參與競投政府招標出售的地皮，會面對來自大型發展商的競爭。故收購舊樓重建為有效吸納地皮的方法。