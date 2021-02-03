聯想建立庫存應對晶片等短缺　對內地市場感樂觀

楊又指，內地自疫情後復甦，看好經濟增長強勁，而公司在當地PC及平板市場增長亦較強，因此對該市場業務感到樂觀。

聯想總裁兼首席營運官Gianfranco Lanci指，由於產品需求仍然非常大，內地的個人電腦(PC)和智能設備的庫存處於低水平，上季庫存周轉天數曾一度低於兩至三星期，公司因應需求及產品記憶容量增加，而作出價格調整，但目前這些產品只有少量的零件供應出現短缺。

對於愈來愈多內地品牌「出海」，他指出說，目前海外競爭環境與5年前相比並沒有產生太大變化，當中亦有部分中國競爭對手退出海外市場，相信集團在歐洲等市場仍有很好的發展機會。

集團公布自4月1日起，將組建一個全新的方案服務業務集團(SSG)。楊元慶解釋，公司架構作調整的其一原因是Gianfranco Lanci將在9月退休，管理層需作出改變，亦相信成立新的方案服務業務集團，可令毛利率較高的服務業務產生強勁增長。