餐廳疫市求存　日本拉麵及燒肉店轉攻早餐市場

日本東京等地因疫情要求餐廳提早關門，以晚餐為主的拉麵店與燒肉店為求生存，推出「透早拉麵」與「透早燒肉」，進軍早餐市場。

外媒報道，晨間營業已成為日本餐飲業的活路，相繼推出等打破常規的早餐選項。位於大阪市城東區的Gamou Smile拉麵店，原本營業時間為上午11時30分到下午3時，以及下午5時到8時，但自去年末確診人數增加，夜間消費的客人減少。老闆深澤知洋於是決定在早上營業，希望讓晚上無法外食的客人，能在早上吃到好吃的拉麵。

Gamou Smile拉麵店營業時間，目前配合大阪實施緊急事態宣言，從1月14日起改為上午7時到下午3時，晚餐時段則取消營業。該店指，上午7時到11時30分的早上營業新時段，營業額約佔三成。深澤知洋直言，未有想到可以吸引這麼多客人，如果「透早拉麵」可以穩定的話，將考慮在緊急事態宣言結束後，仍維持跟現在一樣的營業時間。

此外，原本只做午餐及晚餐的燒肉店也開始進軍早餐市場。主打一人一爐的連鎖燒肉店「燒肉LIKE」，部分分店因應疫情提早營業，並推出「透早燒肉套餐」。燒肉LIKE神戶三宮店原本營業時間為上午11時到晚間11時，從1月16日起變更為上午9時到晚間8時，而「透早燒肉套餐」限定僅在開店後的2小時內提供。報道指有上班族表示，過去都只有在中午或晚間吃燒肉，但燒肉當早餐也不錯，希望未來能繼續提供。