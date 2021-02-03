新盤UPDATES：新盤湧現高價或大額交易
2021年02月03日 20:57
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購買力追捧一手物業，帶動各品新盤湧現高價或大額交易，新界東區臨海項目的大細單位，均同樣獲得理想價錢承接，料進一步加強發展商推盤信心。
●Silversands單日暫沽5伙 一房標準戶呎價逾2.3萬元
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，今日(2月3日)進行次輪銷售，單日已沽出5伙，各類單位做價理想。其中5A座地下F室連平台特色戶，屬一房間隔，實用面積266方呎，連95方呎平台，成交價627.89萬元，成交呎價23,605元。而5B座8樓E單位，實用面積307方呎，成交價712.89萬元，呎價23,221元料創項目一房標準戶新高。該盤至今累售39伙，套現逾3.1億元。
●Silversands次輪銷售 買家陸續到場
新春前發展商繼續推盤吸客。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，今日(3日)加推30伙進行次輪銷售，當中包括26個標準及4個特色單位，部分買家陸續到場報到。該批單位折實平均呎價21,614港元，折實售價由602.04萬至1,202.53萬元，呎價介乎19,449至23,860元。
項目自上周六正式開售，連同今日以招標形式售出的四房大單位，該盤暫已沽出35伙。由於首張價單上所有一房單位全數沽清，今日推售單位中，已包括項目餘下12伙一房戶。
●Silversands四房戶2800萬沽 呎價逾2.4萬元雙破頂
各區新盤銷情向好，並屢錄高價承接。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，今日(3日)首度以招標形式推售部分大單位，火速即錄成交，剛售出的1座7樓A單位，成交價2,800萬港元，單位實用面積1,151方呎，呎價24,327元，無論售價及呎價均創出項目新高紀錄。
該單位位處極高層，間隔四房一套連工作間，可享開揚海星灣海景。
●MONACO第2期獲批預售樓花 涉及247伙
地政總署資料顯示，1月份只有1個住宅項目獲批預售樓花同意書，為會德豐地產旗下啟德MONACO第2期，涉及247個單位。
該公司常務董事黃光耀指出，啟德MONACO第1期銷情火熱，三輪累售324伙，佔可售單位約88%，套現逾38億港元。
項目第2期亦已獲批預售文件，樓書及示範單位等正在準備當中，有機會於農曆年後推出市場。由於該期單位數量較少，當中更包括不少特色戶，加上景觀較1期更優質，故具有約一成加價空間。
●LP10周六推售單位已錄近1800票登記
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，本周六將推出179個單位進行第3輪銷售，截至今日下午5時30分，累收近1,800張入票，超額認購逾9倍，其中70%為向隅客，30%為新票源。客源方面，將軍澳區買家佔約一半，港島東則佔約兩成。
項目將於 明天下午1時截票，是次推售單位包括110個兩房、64個三房及5個四房戶，實用面積由513至1,204方呎，折實售價由766.9萬至2,107.8萬元，折實呎價由13,921至18,032元。
美聯布少明稱，即日起凡經該行購買項目三房單位的買家，可獲贈「牛年新春大獎賞」，當中包括價值1萬元賀年鮑魚禮盒、及8,800元超市購物禮券，名額10個，每個價值1.88萬元，總值高達18.8萬元。
●玥廬洋房1.08億元售出創項目新高價
一手洋房做價理想。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下清水灣玥廬剛售出8號屋，實用面積3,987方呎，花園1,242方呎，天台1,423方呎，成交價1.08億元，創出項目新高紀錄，呎價27,088元則屬暫售洋房最低。
●加多利峯複式呎售2.5萬 低3年前同類做價18%
何文田新盤市況升溫。據一手銷售資訊網資料，大鴻輝興業旗下何文田加多利峯，剛售出26及27樓複式B單位，實用面積2,327方呎，平台面積118方呎，售價5,880萬元，呎價25,269元。成交紀錄冊顯示，同層複式A單位於2018年以6,500萬元售出，呎價30,982元，即是次售出單位呎價，較近3年前同類單位做價低逾18%。