新盤UPDATES：新盤湧現高價或大額交易

購買力追捧一手物業，帶動各品新盤湧現高價或大額交易，新界東區臨海項目的大細單位，均同樣獲得理想價錢承接，料進一步加強發展商推盤信心。

●Silversands單日暫沽5伙 一房標準戶呎價逾2.3萬元

●Silversands次輪銷售 買家陸續到場

項目自上周六正式開售，連同今日以招標形式售出的四房大單位，該盤暫已沽出35伙。由於首張價單上所有一房單位全數沽清，今日推售單位中，已包括項目餘下12伙一房戶。

●Silversands四房戶2800萬沽 呎價逾2.4萬元雙破頂

該單位位處極高層，間隔四房一套連工作間，可享開揚海星灣海景。

●MONACO第2期獲批預售樓花 涉及247伙

地政總署資料顯示，1月份只有1個住宅項目獲批預售樓花同意書，為會德豐地產旗下啟德MONACO第2期，涉及247個單位。

該公司常務董事黃光耀指出，啟德MONACO第1期銷情火熱，三輪累售324伙，佔可售單位約88%，套現逾38億港元。

項目第2期亦已獲批預售文件，樓書及示範單位等正在準備當中，有機會於農曆年後推出市場。由於該期單位數量較少，當中更包括不少特色戶，加上景觀較1期更優質，故具有約一成加價空間。

●LP10周六推售單位已錄近1800票登記

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，本周六將推出179個單位進行第3輪銷售，截至今日下午5時30分，累收近1,800張入票，超額認購逾9倍，其中70%為向隅客，30%為新票源。客源方面，將軍澳區買家佔約一半，港島東則佔約兩成。

項目將於 明天下午1時截票，是次推售單位包括110個兩房、64個三房及5個四房戶，實用面積由513至1,204方呎，折實售價由766.9萬至2,107.8萬元，折實呎價由13,921至18,032元。

美聯布少明稱，即日起凡經該行購買項目三房單位的買家，可獲贈「牛年新春大獎賞」，當中包括價值1萬元賀年鮑魚禮盒、及8,800元超市購物禮券，名額10個，每個價值1.88萬元，總值高達18.8萬元。

●玥廬洋房1.08億元售出創項目新高價

一手洋房做價理想。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下清水灣玥廬剛售出8號屋，實用面積3,987方呎，花園1,242方呎，天台1,423方呎，成交價1.08億元，創出項目新高紀錄，呎價27,088元則屬暫售洋房最低。

●加多利峯複式呎售2.5萬 低3年前同類做價18%

何文田新盤市況升溫。據一手銷售資訊網資料，大鴻輝興業旗下何文田加多利峯，剛售出26及27樓複式B單位，實用面積2,327方呎，平台面積118方呎，售價5,880萬元，呎價25,269元。成交紀錄冊顯示，同層複式A單位於2018年以6,500萬元售出，呎價30,982元，即是次售出單位呎價，較近3年前同類單位做價低逾18%。