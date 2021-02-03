樓價UPDATES：太古城兩房以990萬元獲承接

藍籌屋苑二手交投持續，鰂魚涌太古城本月已錄至少2宗買賣，有兩房單位剛以990萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城金星閣低層E室，實用面積582方呎，兩房間隔，望園景，以990萬元易手，實用呎價17,010元，新買家屬於用家，原業主於2005年6月以323萬元買入，持貨16年，帳面獲利667萬元，單位升值約207%。

●鰂魚涌太古城春櫻閣高層H室，實用面積1,114方呎，套三房間隔，放盤叫價約2,700萬元，議價後以2,618萬元成交，實用呎價約23,500元，新買家為同區客，趁春節前入市作換樓之用。

●鰂魚涌惠利大中層16室兩房單位，實用面積334方呎，獲買家以389萬元買入，實用呎價約11647元，原業主於2013年3月以300萬購入，按買入價計算，帳面獲利89萬元，新買家為外區客，心儀該區校網入市。

●北角曉峯中層B室，實用面積549方呎，兩房間隔，開價1,150萬元，放盤8個月，累減50萬元或4.3%，以1,100萬元成交，實用呎價20,036元，原業主於2016年4月購入，當時作價830萬元，持貨近5年至今沽售，帳面獲利270萬元，單位期內升值約33%。

●跑馬地雲暉大廈A座低層2室，實用面積1,953方呎，四房雙套間隔及工人房設計，附有特大露台，望樓景，以5,600萬元連車位易手，實用呎價28,674元，新買家屬於用家，原業主於2014年3月以4,283萬元買入，持貨7年帳面獲利1,317萬元，單位升值約31%。

●灣仔兆威閣高層C室，實用面積386方呎，兩房間隔，望少山景，月租叫租18,000元，放租10日，獲家庭客以月租16,000元承租，實用呎租41.5元，業主於2010年11月購入上述單位，當時作價380萬元。

●西半山高士台2座中層A室，實用面積769方呎，套兩房間隔，享海景，以1,938萬元易手，實用呎價25,202元，新買家屬於用家，原業主於2014年以1,698萬元買入，持貨7年，帳面獲利240萬元，單位升值約14%。

●西區縉城峰2月錄首宗買賣，單位為1座高層G室，實用面積約554方呎，兩房加儲物室間隔，南山景，叫價約1,650萬元，議價後減價100萬元，以1,550萬元易手，實用呎價約27,978元，新買家為外區用家。

●西區寶翠園5座中層H室，實用面積約1,077方呎，套三房連工人套房間隔，獲換樓以約2,968萬元購入，實用呎價約27,558元，原業主於2017年4月份以約2,300萬元購入，是次轉手帳面獲利約668萬元，物業升值約29%。

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九龍區

●將軍澳都會駅2座高層B室，實用面積約678方呎，套三房套連雜物房間隔，望海景，去年8月開始放售，原先叫價1,220萬元，最終於日前以1,150萬元以交吉形式易手，減價70萬元或約6%，實用呎價約16,962元，屋苑1月共錄得17宗二手買賣，平均實用呎價約16,352元。

●鑽石山星河明居A座中層2室，三房間隔，實用面積約517方呎，以約20,000元放租1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以19,000元租出，實用呎租約36.8元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●九龍站上月交投暢旺，全月錄得29宗成交，其中凱旋門錄得5宗，平均實用呎價約36,900元，包括1A座中層D室，實用面積518方呎，兩房間隔，獲買家斥資2,020萬元承接，實用呎價38,996元。

●西南九龍匯璽III第8座中層F室，一房間隔，實用面積約350方呎，以約19,000元放租約22日後，吸引外區客洽詢，議價後減價約2,200元或約11.6%，以約16,800元成交，實用呎租約48元，低市價2%，新租客為單身客，於附近一帶上班，睇樓兩次後決定承租。

●長沙灣喜漾1月全月錄約3宗二手買賣，較去年12月1宗明顯增加，其中1座中層A室，兩房間隔，實用面積約491方呎，以850萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價23萬元，以約827萬元成交，實用呎價約16,843元，買家為首置客。

●長沙灣昇悅居1座低層E室，實用面積511方呎，兩房間隔，最初開價900萬元，放盤2個月，最終以862萬元易手，實用呎價16,869元，新買家為上車客，原業主於2013年11月以538萬元買入，持貨逾7年，沽貨帳面獲利324萬元，單位升值約60%。

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新界區

●馬鞍山新港城H座高層6室，實用面積363方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實用呎價17,631元，原業主於2015年以490萬元購入，持貨6年帳面獲利150萬元離場，單位升值約31%。

●馬鞍山居屋錦英苑錦達閣高層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場開價528萬元，放盤3個月，獲買家以518.8元承接，實用呎價12,938元，原業主於2008年2月購入上述單位，當時作價135萬元已補地價。

●大埔太湖花園2座低層A室，實用面積440方呎，兩房間隔，望樓景，原開價620萬元，放盤1個月，減價18萬元，減幅2.9%，獲用家以602萬元承接，實用呎價13,682元。

●粉嶺花都廣場2月錄首宗買賣，成交為9座中層E室，實用面積370方呎，兩房間隔，開價約515萬元，議價後以507萬元獲承接，實用呎價13,703元，新買家為用家，原業主則於2018年以458萬元購入，持貨3年沽出，帳面獲利49萬元離場，單位升值約10.7%。

●粉嶺名都嘉蘭閣低層F室，實用面積399方呎，兩房間隔，開價530萬元，放盤半年，減價15萬元，減幅約2.8%，獲外區上車客以515萬元承接，實用呎價12,907元，原業主於2017年6月以433萬元購入，持貨近4年至今沽售，帳面獲利82萬元，單位期內升值近19%。

●上水居屋彩蒲苑D座中層6室，實用面積394方呎，兩房間隔，開價約450萬元，放盤約兩星期，議價後於已補價自由市場價440萬元易手，實用呎價11,168元，新買家為區內長線投資者，預計租金可達約11,000元，料享約3厘租金回報。

●元朗溱柏7座低層B室，實用面積約460方呎，一房套連儲物室間隔，近日以578萬元交吉沽出，實用呎價約12,565元，屋苑上月共錄25宗二手買賣，平均實用呎價約11,861元，現時有約120個單位放售，叫價由430萬元起。

●元朗蝶翠峰7座高層A室，實用面積約493方呎，兩房間隔，原先開價578萬元，其後減價13萬元或約2%，日前最終以565萬元成交，實用呎價約11,460元，項目1月共錄得13宗二手買賣，平均實用呎價約10,027元。

●元朗新元朗中心4座中層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，去年12月開始放盤，原叫價698萬元，經議價後減價30萬元或約4.3%，最終以668萬元交吉形式沽出，實用呎價約14,335元，上述買家即睇即簽，屋苑現時有約20個單位放售，叫價由650萬元起。

●元朗映御1座低層B室，實用面積約304方呎，去年底叫價約470萬元放售，單位屬開放式戶型，新買家考慮不久決定入市，雙方輕微議價後，終以465萬元成交，實用呎價約15,296元，原業主持貨近5年，轉手帳面獲利約151.3萬元。

●元朗PARK YOHO Genova第30A座中層B室，實用面積719方呎，套三房間隔，叫價1,050萬元，議價後以988萬元成交，實用呎價13,741元，原業主於2017年7月以938.66萬元一手買入單位，持貨3年多，帳面獲利49.34萬元或約5.3%。

●天水圍嘉湖山莊1月共錄63宗買賣，創1年半單月新高，其中美湖居7座高層C室，實用面積544方呎，三房間隔，叫價610萬元，輕微減價5萬元，以605萬元沽出，實用呎價11,121元，新買家為一對年輕夫婦，在區內租樓數年，眼見租金連年上升，見最近疫情轉穩，立即買樓上車。

●屯門豫豐花園10座高層G室，實用面積450方呎，兩房一廳間隔，獲區內客垂青，決定以11,000元即睇即租，實用呎租24.4元，如以同類型單位銀行估價約543.5萬元計算，租金回報率可達2.4厘。

●屯門大興花園1期2座高層F室，實用面積394方呎，兩房兩廳間隔，新買家為區內上車客，而原業主有意換樓，故樓價方面有議價空間，單終減至497萬元獲承接，實用呎價12,614元，單位於2013年以約265萬購入，持貨7年多，轉手帳面獲利約232萬元。

●荃灣恒麗園2座高層A室，實用面積593方呎，套三房間隔，於上月中放盤叫價828萬元，月底下調至800萬元，隨即獲換樓客洽購，最終多減20萬元，以780萬元沽出，實用呎價13,153元，新買家為家庭客。

●青衣盈翠半島3座低層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望內園景，由去年8月開始放售，原叫價950萬元，經議價後減價60萬元或約6.3%，最後以890萬元成交，實用呎價約17,017元，該盤現時約有58個放盤提供，入場費由799萬元起。