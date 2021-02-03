賣樓移民潮蔓延！居屋佔兩成　藍田逾10盤求售

二手樓掀起賣樓移民潮，近日更蔓延至居屋市場。綜合市場資料，今年本港樓市已錄至少約20宗移民賣樓個案，當中佔約兩成為居屋單位。最新錄得天水圍屏欣苑一個套三房戶，於未補價第二市場以546萬元沽出，原業主移民賣樓，4年多帳賺260萬元。

中原林金葆表示，上述屏欣苑B座高層6室，實用面積約570方呎，為三房連套房間隔，業主因為移民，上月於未補價市場以550萬元放盤，減價4萬元，獲外區上車客購入，呎價約9,579元。原業主於2016年8月以285.87萬元一手買入單位，物業期內升值約91%。

屯門區亦有同類賣樓個案。祥益黃慶德稱，富健花園7座中層兩房單位，實用面積約484方呎，原業主打算沽貨後，再計劃移民，遂減價34萬元，即獲居二客以416萬元購入，呎價約8,595元。區內居屋放盤中，佔約5%為移民放盤，包括龍門居12座中層三房戶，業主打算年中移居外地，現時於第二市場叫價460萬元，呎價約7,770元。

將軍澳浩明苑上月都有業主移民放售單位。世紀21將軍澳魏仕良指，區內寶明苑寶松閣一個實用面積約594方呎高層單位，去年10月已於第二市場開價560萬元放盤，業主有意於今年中與家人一起移居英國，而其家人已於去年11月，先以762萬元沽出同區私樓將軍澳廣場3座高層兩房單位。

藍田亦為居屋屋苑集中地，世紀21聯誠謝寶昭透露，該區居屋現時有約10多個因移民放售單位，包括康雅苑C座高層1室三房戶，實用面積約640方呎，已補價自由市場以760萬元放售。另一個同項目C座中層三房戶，連地價開價788萬元。

隨着大市氣氛向上，居屋樓價同時回升，亦是吸引業主沽貨原因。祥益黃肇雯稱，天水圍天盛苑B座高層15室，實用面積約426方呎，屬一房間隔，新買家為接近家人居住，方便照應，指定物色上述屋苑，終在自由市場以530萬元購入上址自用，呎價約12,441元。呎價料創屋苑新高。單位3年間帳面升值約105萬元。

有青衣區代理稱，青泰苑E座低層戶，剛連地價售580萬元，呎價約14,464元屬近期高位。他認為，二手盤源被持續消化，政府應撤辣釋放供應，增加業主放盤意欲。

●筲箕灣舖3年蝕230萬離場

政府撤銷非住宅物業雙倍印花稅後，工商舖市場買賣氣氛交投轉旺，惟舖位仍錄損失個案。港島筲箕灣道一個街舖以1,450萬元易手，原業主持貨僅近3年，帳面蝕讓約230萬元。

盛滙商舖基金創辦人李根興透露，上述商舖為筲箕灣道212至214號禮林大廈地下，建築面積約450方呎，最新成交價較市價低約15%。該舖原業主於2018年7月以1,680萬元購入，物業近3年貶值約13.7%。該舖將交吉交易，料市值租金可達4萬元，回報率約3.3%。事實上，是次屬該舖第二次蝕售，2012年9月曾以1,850萬元買出，其後損失售予前業主。

另方面，港島甲級商廈錄買賣成交，每方呎做價較之前高。據土地註冊處資料，金鐘美國銀行中心19樓15室於上月22日以5,060萬元登記售出。該單位原業主金喜有限公司於2011年以6556.9萬元購入該層兩個單位，其後拆細出售。

據了解，今次賣出的單位面積約1,375方呎，是次成交呎價約3.68萬元。而公司註冊處資料顯示，原業主公司董事分別為梁孔德及梁麒繕。兩人名字與香港足總前主席及其兒子同名。

資料顯示，香港美國商會持有的19樓4、5、6、7及13號單位，於去年10月初以1.45億元易手，成交呎價只約2.43萬元。上述同層最新成交單位呎價明顯較高。