美股道指走勢轉弱　港股夜期守住二萬九

美國就業數據向好，降低推行拜登刺激計劃的緊迫性。美股三大指數個別發展，其中道指報30,616點，跌70點或0.23%；標指3,829點，升3點或0.09%；納指報13,643點，升30點或0.23%。港股期指夜市向下，暫時守住二萬九，報29,099點，跌113點．低水208點。

經濟數據面，美國1月ADP就業人數大增17.4萬，提振了投資者對美國經濟復甦的信心。美國10年期國債孳息率走高，報1.122%；現貨黃金短線走低近3美元。

就業數據讓市場有驚喜，美國銀行美國經濟主管Michelle Meyer指出，近期美國經濟走勢仍將取決於國內疫情的防控效果。

拜登政府的官員們指出，疫情使美國就業人數減少了約1,000萬，現在不是政府退出刺激支持的時候。

美國總統拜登將於周三在白宮與民主黨參議員會面，以討論他的全面經濟刺激計劃。周二美國參議院民主黨人推動拜登的1.9萬億美元刺激計劃進入獲得通過的快速通道，增加了其最終按照黨派路線投票獲得通過的可能性。美國參議院將於2月4日就決議進行最後表決，眾議院也將於本周投票。

【22:30】個別科技公司業績理想，加上憧憬更多刺激方案，惟美股周三(3日)早段個別發展，道指跌91點，至30,596點；標指升14點，至3,840點；以科技股為主的納指升111點，至13,723點。

散戶再集結，視像遊戲零售商GameStop(GME)股價早段反彈26%至113.4美元。

Vios Advisors董事總經理Michael Bapis認為，市場波動帶來機會，現時會逢低買入，因為市場上有太多資金等待機會入市，短期而言看好價值股和高質素股份。

不過，Miller Tabak市場策略員梅利認為，上周GME事件和標指拋售正是因為市場上有大量槓桿，需要被迫沽貨造成，可以預期某個時間也會出現去槓桿，例如一旦變種病毒加劇疫情，可能加速市場轉差。他續稱，一旦出現去槓桿將引發深度調整，但亦將創造買入機會。

疫情持續肆虐，令業務以「宅經濟」為重心的亞馬遜繼續成為大贏家，上季首次突破千億美元大關，期內每股賺14.09美元，遠超分析員估計的7.34美元，股價早段報升0.3%至3,393美元。

瑞典音樂串流公司Spotify去年第四季每月活躍用戶增27%，至3.45億，多過預期，惟預期今年收入介乎90.1億至94.1億歐元，遜市場預期，股價在美早段挫8.6%，至315.07美元。

美國食品公司卡夫亨氏接近與Skippy花生醬生產商Hormel Foods達成協議，向後者出售零食品牌Planters，卡夫亨氏股價早段升0.09%至33.19美元。