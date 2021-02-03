數字王國3497萬購德國電子商務公司19%股權

數字王國( 00547 )公布，以，總代價370.9萬歐元(約3,497.65萬港元)，向據盧森堡法律註冊成立的Digital Investment Platform S.à r.l.，購入asknet Solutions AG，一間於公眾上市之德國電子商務公司，其股份於法蘭克福證券交易所買賣(股票代碼：ASKN)的19%股權。

公司表示，目標公司正在考慮之中的合作領域包括將公司的虛擬人技術用於歐洲市場中的教育及終身學習領域、開發利用混合實境內容的學習解決方案等。

通過收購事項投資於目標公司之主要股權可令兩個集團的關係更為緊密，並可促進兩者之產品及服務組合的聯合營銷及有助集團接觸。

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