東方日報B2：全球首富交棒　貝索斯辭亞馬遜CEO

網購巨擘亞馬遜出現創立逾26年來最大領導層變動，創辦人貝索斯周二宣布卸任行政總裁一職，將於第三季交棒予多年來主管該公司現正強勁增長的雲端業務AWS的賈西(Andy Jassy)。帶領亞馬遜成為商界神話的貝索斯之後將任執行主席，並專注於其他創新發展，很可能包括太空探索。

憑着經營亞馬遜，57歲的貝索斯成為最受尊崇和令人畏懼的商界領導之一，更成為全球知名的富豪。數據顯示，貝索斯周二身家達1,970億美元(約1.53萬億港元)，是全球首富，儘管他於2019年離婚後，需讓出四分之一亞馬遜持股予前妻。

在致員工的電郵中，貝索斯表示計劃將精力投放在新產品和初期理念，以及其他興趣之上，坦言作為亞馬遜舵手責任沉重而且耗時耗力，這樣的責任令人無法專注於其他發展。

貝索斯於1994年離開華爾街創立網上書店Amazon.com，當時大部分美國人還沒有電腦。發展至今，亞馬遜不但徹底改變賣書業，也顛覆了發展路上涉及的其他行業，包括物流和廣告。如今，亞馬遜不但是美國最大網上零售商，也是雲端服務主要供應商、旗下高級超市連鎖店Whole Foods與實體商店競爭、在荷里活電影製作佔一席位，在物流市場也愈益對聯合包裹和聯邦快遞構成挑戰。亞馬遜僱用近130萬員工。

近年，貝索斯已減少參與亞馬遜的日常營運，但疫情爆發初期有重新坐鎮。交棒後，他將把時間放在其他創新領域上，以往他也會投入副線項目如亞馬遜的語音助理Echo，以及花時間與亞馬遜的製作室高層討論電影和電視節目庫存。

貝索斯涉足的其他範疇還包括太空探索科技公司Blue Origin、《華盛頓郵報》，以及氣候變化等議題。其中，Blue Origin成立時間較對手太空探索科技公司(SpaceX)早兩年，但未見重大成績，即使貝索斯每年出售10億美元亞馬遜股份以資助其發展。

不過，有指今年1月，Blue Origin的火箭New Shepard測試成功，冀今夏能達成載人上太空。

貝索斯退下火線亦可能與亞馬遜面對愈來愈大的監管壓力有關，該公司現正是司法部、聯邦貿易委員會、歐盟和其他監管機構的調查對象，調查該公司是否有違反市場競爭的操作。國會議員正草擬條例，可能迫使亞馬遜重組業務。

將接掌亞馬遜、53歲的賈西向來是熱門接班人選之一，去年另一接班人選、負責消費者業務的維爾克(Jeff Wilke)離巢後，更成為不二之選。

早於貝索斯事業發展初期，賈西已擔任其技術顧問；他喜歡以數據推動決策，並將消費者放在決策核心，對於關心的項目會仔細監察。令同事印象深刻的是，他能夠記得很久以前的會議細節。

有分析員指出，賈西近20年來專注於亞馬遜的雲端業務，如今當上了舵手，幾可肯定會把重點放在自己的「孩子」身上，對於甲骨文和微軟等雲端業務對手而言可說是個壞消息。