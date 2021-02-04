聯儲調查：疫情影響　美大多數小企業收入受打擊

美國聯儲局周三(3日)公布一項調查，指受到新冠肺炎疫情影響，去年美國大多數小企業的收入都受到了打擊，少數族裔企業掙扎最多，並且對於取得信貸更加擔憂。

該調查於去年9月和10月進行，其結果顯示，許多小企業擔心如果沒有政府的幫助，他們將無法生存。

在聯儲局調查的近10,000家小型企業中，有95%表示他們的企業受到疫情的影響。大約78%的公司報告收入下降，而46%的公司表示他們不得不裁員。

接近90%的小型企業表示，在進行調查時，銷售還沒有回到疫情前的水平。在該些公司中，約有3分之1表示，在沒有更多政府幫助的情況下，除非銷售恢復，否則該業務將難以生存。大約53%的企業預計其總銷售收入在2020年下降超過25%。

另外，整體而言，約有54%的公司將其財務狀況描述為「一般」或「較差」，當中不同種族結果有異。亞洲人擁有的企業的這一份額上升到79%，黑人擁有企業的這一份額上升到77%，西班牙裔擁有企業的份額上升到66%。

總體而言，少數族裔企業更擔心明年獲得信貸。信貸可用性是黑人擁有的公司最關注的問題，該組中有30%的企業提到了這一點。西班牙裔擁有的企業中約有20%，亞洲裔擁有的企業中約有14%表示，他們擔心信貸供應，而白人擁有的企業中只有12%。